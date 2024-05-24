Як приготувати мед з кульбаб - покроковий рецепт з фото і відео.

Мед з кульбаби. Фото: Freepik

Приготування меду з кульбаби — це відмінний спосіб зберегти смак і користь цих яскравих весняних квітів. Такий мед не тільки смачний, але й корисний, має протизапальні та антибактеріальні властивості.

Новини.LIVE. зібрали найкращі рекомендації, як приготувати мед із кульбаб.

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Докладний рецепт, як приготувати мед із кульбаби.

Вам знадобиться:

400 квіток кульбаби;

1,5 літра води;

1,5 кг цукру;

2 лимони (або 1 лимон та 1 апельсин для різноманітності смаку).

Кульбаба в руці. Фото: Freepik

Крок 1: Збір квіток

Час збирання. Найкраще збирати кульбаби у сонячний день, коли квіти повністю розкриті.

Місце збору. Уникайте збору біля доріг та промислових зон, щоб мінімізувати забруднення. Ідеально — на лузі або в лісі.

Очищення. Ретельно промийте зібрані квітки, щоб видалити пил та комах.

Крок 2: Підготовка квіток

Відокремте жовті пелюстки від зелених чашолистків. Зелень може надати гіркуватого смаку, тому важливо відокремити її.

Помістіть пелюстки в миску з холодною водою на 10-15 хвилин, щоб видалити забруднення, що залишилися. Потім злийте воду.

Крок 3: Варка квіток

Кип'ятіння. У великій каструлі доведіть 1,5 л води до кипіння. Додайте очищені пелюстки кульбаб.

Варка. Зменшіть вогонь та варіть пелюстки на повільному вогні протягом 20-30 хвилин.

Зніміть каструлю з вогню та залиште настоюватися на 6-12 годин (краще на ніч). Це допоможе отримати максимальну кількість корисних речовин та аромату з квіток.

Крок 4: Проціджування та додавання цукру

Проціджування. Процідіть відвар через дрібне сито чи марлю, щоб видалити пелюстки. Добре відіжміть їх, щоб витягти всю рідину.

Додавання цукру. Поверніть проціжену рідину в каструлю, додайте цукор і ретельно перемішайте.

Крок 5: Варіння з цукром

Кип'ятіння. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь та варіть на повільному вогні протягом 1,5-2 годин. Постійно помішуйте, щоб цукор повністю розчинився і не пригорів.

Додавання лимона. Всередині варіння додайте нарізані тонкими скибочками лимони (або лимон і апельсин). Шкірку не видаляйте, вона надасть меду особливий аромат та смак.

Крок 6: Завершення та зберігання

Консистенція. Перевіряйте консистенцію меду. Він повинен загуснути, але не стати надто густим. Пам'ятайте, що мед трохи загусне після охолодження.

Розливання банками. Гарячий мед розлийте по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками.

Охолодження. Дайте банкам охолонути за кімнатної температури, потім зберігайте їх у прохолодному, темному місці.

Мед з кульбаби. Фото: Freepik

Корисні поради

Не поспішайте, повільне варіння дозволяє зберегти максимум корисних речовин.

Якщо можливо, використовуйте лимони та апельсини, щоб уникнути додавання хімікатів.

Капніть трохи меду на холодну тарілку. Якщо він не розтікається, значить готовий.

Цей ароматний і корисний мед із кульбаби стане відмінним доповненням до чаю, випічки або просто намазаним на хліб. Смачного!

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