Как приготовить мед из одуванчиков — пошаговый рецепт с фото и видео.

Мед из одуванчиков. Фото: Freepik

Приготовление меда из одуванчиков — это отличный способ сохранить вкус и пользу этих ярких весенних цветов. Такой мед не только вкусный, но и полезный, ведь обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Новини.LIVE собрали лучшие рекомендации, как приготовить мед из одуванчиков.

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Подробный рецепт, как приготовить мед из одуванчиков.

Вам понадобится:

400 цветков одуванчика;

1,5 литра воды;

1,5 кг сахара;

2 лимона (или 1 лимон и 1 апельсин для разнообразия вкуса).

Одуванчик в руке. Фото: Freepik

Шаг 1: Сбор цветков

Время сбора. Лучше всего собирать одуванчики в солнечный день, когда цветы полностью раскрыты.

Место сбора. Избегайте сборки возле дорог и промышленных зон, чтобы минимизировать загрязнение. Идеально — на лугу или в лесу.

Очищение. Тщательно промойте собранные цветки, чтобы удалить пыль и насекомых.

Шаг 2: Подготовка цветков

Отделите жёлтые лепестки от зеленых чашелистиков. Зелень может придать горьковатый вкус, поэтому важно отделить ее.

Поместите лепестки в миску с холодной водой на 10-15 минут, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. Затем слейте воду.

Шаг 3: Варка цветков

Кипячение. В большой кастрюле доведите 1,5 литра воды до кипения. Добавьте очищенные лепестки одуванчиков.

Варка. Уменьшите огонь и варите лепестки на медленном огне в течение 20-30 минут.

Настаивание. Снимите кастрюлю с огня и оставьте настаиваться на 6-12 часов (лучше на ночь). Это поможет извлечь максимальное количество полезных веществ и аромата из цветков.

Шаг 4: Процеживание и добавление сахара

Процеживание. Процедите отвар через мелкое сито или марлю, чтобы удалить лепестки. Хорошо отожмите их, чтобы извлечь всю жидкость.

Добавление сахара. Верните процеженную жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте.

Шаг 5: Варка с сахаром

Кипячение. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне в течение 1,5-2 часов. Постоянно помешивайте, чтобы сахар полностью растворился и не пригорел.

Добавление лимона. В середине варки добавьте нарезанные тонкими ломтиками лимоны (или лимон и апельсин). Кожуру не удаляйте, она придаст меду особый аромат и вкус.

Шаг 6: Завершение и хранение

Консистенция. Проверяйте консистенцию меда. Он должен загустеть, но не стать слишком густым. Помните, что мед немного загустеет после охлаждения.

Разливание по банкам. Горячий мед разлейте по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.

Охлаждение. Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните их в прохладном, темном месте.

Мед из одуванчиков. Фото: Freepik

Полезные советы

Не торопитесь, медленная варка позволяет сохранить максимум полезных веществ.

Если возможно, используйте лимоны и апельсины, чтобы избежать добавления химикатов.

Капните немного меда на холодную тарелку. Если он не растекается, значит, готов.

Этот ароматный и полезный мед из одуванчиков станет отличным дополнением к чаю, выпечке или просто намазанным на хлеб. Приятного аппетита!

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