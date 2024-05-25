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Як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт

25 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати шашлик без маринаду – покроковий рецепт із фото та відео.
Шашлик на шампурах. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви вибрали правильну частину свинини для шашлику, маринад може не знадобитися. Свіже м'ясо саме по собі буде м'яким та соковитим. Все, що потрібно, це додати трохи спецій.

Рецепт опублікували на сторінці в Instagram mariiam_foodblog.

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A post shared by MariiAm (@mariiam_foodblog)

Вам знадобиться:

  • свинячий ошийок — 3 кг;
  • приправа для шашлику — 1 пачка;
  • сіль на смак.

Спосіб приготування

Для початку підготуємо м'ясо. Свинячий ошийок необхідно промити.

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М'ясо для шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Далі потрібно очистити м'ясо від жиру та нарізати на шматочки.

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М'ясо для шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Додайте приправу для шашлику. Ретельно перемішайте м'ясо зі спеціями.

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М'ясо для шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Маринування. Залиште м'ясо на деякий час, щоб воно просочилося спеціями.

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Приготування шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Готовий шашлик посипте дрібно нарізаною зеленню.

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Приготування шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Тепер ви знаєте, як приготувати смачний шашлик без маринаду, використовуючи лише один простий інгредієнт.

Раніше ми писали, які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.

Також радимо ознайомитися з рецептом найсмачнішого маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий.

Ще ми писали про кілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.

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