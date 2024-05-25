Як приготувати шашлик без маринаду – покроковий рецепт із фото та відео.

Як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт
Якщо ви вибрали правильну частину свинини для шашлику, маринад може не знадобитися. Свіже м'ясо саме по собі буде м'яким та соковитим. Все, що потрібно, це додати трохи спецій.
Рецепт опублікували на сторінці в Instagram mariiam_foodblog.
Вам знадобиться:
- свинячий ошийок — 3 кг;
- приправа для шашлику — 1 пачка;
- сіль на смак.
Спосіб приготування
Для початку підготуємо м'ясо. Свинячий ошийок необхідно промити.
Далі потрібно очистити м'ясо від жиру та нарізати на шматочки.
Додайте приправу для шашлику. Ретельно перемішайте м'ясо зі спеціями.
Маринування. Залиште м'ясо на деякий час, щоб воно просочилося спеціями.
Готовий шашлик посипте дрібно нарізаною зеленню.
Тепер ви знаєте, як приготувати смачний шашлик без маринаду, використовуючи лише один простий інгредієнт.
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