Як приготувати шашлик без маринаду – покроковий рецепт із фото та відео.

Шашлик на шампурах. Фото: Freepik

Якщо ви вибрали правильну частину свинини для шашлику, маринад може не знадобитися. Свіже м'ясо саме по собі буде м'яким та соковитим. Все, що потрібно, це додати трохи спецій.

Рецепт опублікували на сторінці в Instagram mariiam_foodblog.

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Вам знадобиться:

свинячий ошийок — 3 кг;

приправа для шашлику — 1 пачка;

сіль на смак.

Спосіб приготування

Для початку підготуємо м'ясо. Свинячий ошийок необхідно промити.

М'ясо для шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Далі потрібно очистити м'ясо від жиру та нарізати на шматочки.

М'ясо для шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Додайте приправу для шашлику. Ретельно перемішайте м'ясо зі спеціями.

М'ясо для шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Маринування. Залиште м'ясо на деякий час, щоб воно просочилося спеціями.

Приготування шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Готовий шашлик посипте дрібно нарізаною зеленню.

Приготування шашлику. Фото: mariiam_foodblog.

Тепер ви знаєте, як приготувати смачний шашлик без маринаду, використовуючи лише один простий інгредієнт.

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