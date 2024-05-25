Как приготовит шашлык без маринада — пошаговый рецепт с фото и видео.

Шашлык на шампурах. Фото: Freepik

Если вы выбрали правильную часть свинины для шашлыка, маринад может и не понадобиться. Свежее мясо само по себе будет мягким и сочным. Все, что нужно, — это добавить немного специй.

Рецепт опубликовали на странице в Instagram mariiam_foodblog.

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Вам понадобится:

свиной ошеек — 3 кг;

приправа для шашлыка — 1 пачка;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Для начала подготовим мясо. Свиной ошеек необходимо промыть.

Мясо для шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Далее необходимо очистить мясо от жира и нарезать на кусочки.

Мясо для шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Добавьте приправу для шашлыка. Тщательно перемешайте мясо со специями.

Мясо для шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Маринование. Оставьте мясо на некоторое время, чтобы оно пропиталось специями.

Приготовление шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Готовый шашлык посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Приготовление шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Теперь вы знаете, как приготовить вкусный шашлык без маринада, используя всего один простой ингредиент.

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