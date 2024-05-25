Как приготовит шашлык без маринада — пошаговый рецепт с фото и видео.

Как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент
Если вы выбрали правильную часть свинины для шашлыка, маринад может и не понадобиться. Свежее мясо само по себе будет мягким и сочным. Все, что нужно, — это добавить немного специй.
Рецепт опубликовали на странице в Instagram mariiam_foodblog.
Вам понадобится:
- свиной ошеек — 3 кг;
- приправа для шашлыка — 1 пачка;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Для начала подготовим мясо. Свиной ошеек необходимо промыть.
Далее необходимо очистить мясо от жира и нарезать на кусочки.
Добавьте приправу для шашлыка. Тщательно перемешайте мясо со специями.
Маринование. Оставьте мясо на некоторое время, чтобы оно пропиталось специями.
Готовый шашлык посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Теперь вы знаете, как приготовить вкусный шашлык без маринада, используя всего один простой ингредиент.
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