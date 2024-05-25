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Как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент

25 мая 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовит шашлык без маринада — пошаговый рецепт с фото и видео.
Шашлык на шампурах. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вы выбрали правильную часть свинины для шашлыка, маринад может и не понадобиться. Свежее мясо само по себе будет мягким и сочным. Все, что нужно, — это добавить немного специй.

Рецепт опубликовали на странице в Instagram mariiam_foodblog.

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A post shared by MariiAm (@mariiam_foodblog)

Вам понадобится: 

  • свиной ошеек — 3 кг;
  • приправа для шашлыка — 1 пачка;
  • соль по вкусу. 

Способ приготовления

Для начала подготовим мясо. Свиной ошеек необходимо промыть. 

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Мясо для шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Далее необходимо очистить мясо от жира и нарезать на кусочки. 

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Мясо для шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Добавьте приправу для шашлыка. Тщательно перемешайте мясо со специями.

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Мясо для шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Маринование. Оставьте мясо на некоторое время, чтобы оно пропиталось специями.

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Приготовление шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Готовый шашлык посыпьте мелко нарезанной зеленью.

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Приготовление шашлыка. Фото: mariiam_foodblog.

Теперь вы знаете, как приготовить вкусный шашлык без маринада, используя всего один простой ингредиент. 

Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный.

Еще мы писали о нескольких важных правилах, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

лайфхаки
мясо
рецепты
шашлык
специи

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