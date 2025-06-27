Рецепт соковитих курячих стегенець з часником — простий спосіб приготування м’яса в духовці

Курячі стегна. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці курячі стегенця — саме той варіант, коли мінімум зусиль дає максимум смаку. Завдяки часнику під шкіркою та добре підібраним спеціям м’ясо виходить неймовірно ароматним, ніжним і соковитим. Запікати їх можна хоч на вечерю, хоч для гостей — страва завжди виглядає апетитно й смакує бездоганно.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

курячі стегенця — 2 шт. (900 г);

сіль — 1 ч. л. (або на смак);

чорний мелений перець — на смак;

лавровий лист — 1 шт.;

часник — 3–4 зубчики (на смак).

Спосіб приготування

Очистити часник і нарізати його тонкими пластинками. Курячі стегенця добре промити, обсушити паперовим рушником.

Куряче стегно. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Обережно підняти шкірку на стегенцях і підкласти під неї пластинки часнику.

Два курячі стегна. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти м’ясо сіллю, перцем і подрібненим лавровим листом з усіх боків. Викласти стегенця у форму для запікання.

Запечена курка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готувати у духовці, розігрітій до 200 °C, близько 40–45 хвилин до золотистої скоринки та готовності м’яса. Подаючи, можна доповнити овочами або легким гарніром.

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