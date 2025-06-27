Рецепт сочных куриных окорочков с чесноком — простой способ приготовления мяса в духовке

Как приготовить вкусно куриные окорочка — рецепт сочного мяса
Эти куриные окорочка — именно тот вариант, когда минимум усилий дает максимум вкуса. Благодаря чесноку под кожурой и хорошо подобранным специям мясо получается невероятно ароматным, нежным и сочным. Запекать их можно хоть на ужин, хоть для гостей — блюдо всегда выглядит аппетитно и на вкус безупречно.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриные окорочка — 2 шт. (900 г);
- соль — 1 ч. л. (или по вкусу);
- черный молотый перец — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика (по вкусу).
Способ приготовления
Очистить чеснок и нарезать его тонкими пластинками. Куриные окорочка хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем.
Осторожно приподнять кожицу на бедрышках и подложить под нее пластинки чеснока.
Натереть мясо солью, перцем и измельченным лавровым листом со всех сторон. Выложить окорочка в форму для запекания.
Готовить в духовке, разогретой до 200 °C, около 40-45 минут до золотистой корочки и готовности мяса. Подавая, можно дополнить овощами или легким гарниром.
Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет
Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.
Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.
Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.
Читайте Новини.LIVE!