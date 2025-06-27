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Как приготовить вкусно куриные окорочка — рецепт сочного мяса

27 июня 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт сочных куриных окорочков с чесноком — простой способ приготовления мяса в духовке
Куриные бедра. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Марина Евтягина - Редактор

Эти куриные окорочка — именно тот вариант, когда минимум усилий дает максимум вкуса. Благодаря чесноку под кожурой и хорошо подобранным специям мясо получается невероятно ароматным, нежным и сочным. Запекать их можно хоть на ужин, хоть для гостей — блюдо всегда выглядит аппетитно и на вкус безупречно.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • куриные окорочка — 2 шт. (900 г);
  • соль — 1 ч. л. (или по вкусу);
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика (по вкусу).

Способ приготовления

Очистить чеснок и нарезать его тонкими пластинками. Куриные окорочка хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем.

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Куриное бедро. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Осторожно приподнять кожицу на бедрышках и подложить под нее пластинки чеснока.

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Два куриных бедра. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть мясо солью, перцем и измельченным лавровым листом со всех сторон. Выложить окорочка в форму для запекания.

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Запеченная курица, фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовить в духовке, разогретой до 200 °C, около 40-45 минут до золотистой корочки и готовности мяса. Подавая, можно дополнить овощами или легким гарниром.

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