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Як приготувати заморожені котлети на сковороді

9 квітня 2024 17:30
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Яніна Томенко
Редактор
Найшвидший і найпростіший спосіб приготування заморожених котлет
Смажені котлети. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Готувати заморожені котлети на сковороді може бути простим завданням, але є кілька тонкощів. Ці поради допоможуть досягти ідеального результату.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Розморожування

Почніть із розморожування котлет у холодильнику на кілька годин або перенесіть їх у мікрохвильову піч на режим розморожування. Це дозволить їм поступово прогрітися і уникнути утворення сирого центру.

Підготовка сковороди

Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи олії чи жиру. Зазвичай достатньо однієї чи двох столових ложок покриття дна сковороди.

Обсмажування котлет

Покладіть розморожені котлети на розігріту сковороду і обсмажуйте їх з обох боків до золотистої скоринки. Зазвичай це триває близько 5-7 хвилин із кожного боку, залежно від товщини котлет та температури сковороди.

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Смажені котлети. Фото: Freepik

Перевірка готовності

Щоб переконатися, що котлети готові, використовуйте термометр. Внутрішня температура котлети повинна бути близько 70 °C для курки та 71 °C для яловичини.

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їжа
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котлети
м'ясний фарш

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