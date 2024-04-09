Самый быстрый и простой способ приготовления замороженных котлет

Как готовить замороженные котлеты на сковороде
Готовить замороженные котлеты на сковороде может показаться простой задачей, но есть несколько тонкостей. Эти советы помогут достичь идеального результата.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Приготовление замороженных котлет на сковороде — это быстрый и удобный способ приготовить вкусное блюдо. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам пожарить их правильно.
Размораживание
Начните с размораживания котлет в холодильнике на несколько часов или перенесите их в микроволновую печь на режим размораживания. Это позволит им равномерно прогреться и избежать образования сырого центра.
Подготовка сковороды
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла или жира. Обычно достаточно одной или двух столовых ложек для покрытия дна сковороды.
Обжаривание котлет
Положите размороженные котлеты на предварительно разогретую сковороду и обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки. Обычно это занимает около 5-7 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины котлет и температуры сковороды.
Проверка готовности
Чтобы удостовериться, что котлеты готовы, используйте мясной термометр. Внутренняя температура котлеты должна быть около 70°C для курицы и 71°C для говядины.
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