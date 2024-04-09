Самый быстрый и простой способ приготовления замороженных котлет

Жареные котлеты. Фото: Freepik

Готовить замороженные котлеты на сковороде может показаться простой задачей, но есть несколько тонкостей. Эти советы помогут достичь идеального результата.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Размораживание

Начните с размораживания котлет в холодильнике на несколько часов или перенесите их в микроволновую печь на режим размораживания. Это позволит им равномерно прогреться и избежать образования сырого центра.

Подготовка сковороды

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла или жира. Обычно достаточно одной или двух столовых ложек для покрытия дна сковороды.

Обжаривание котлет

Положите размороженные котлеты на предварительно разогретую сковороду и обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки. Обычно это занимает около 5-7 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины котлет и температуры сковороды.

Жареные котлеты. Фото: Freepik

Проверка готовности

Чтобы удостовериться, что котлеты готовы, используйте мясной термометр. Внутренняя температура котлеты должна быть около 70°C для курицы и 71°C для говядины.

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