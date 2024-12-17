Як прискорити випікання коржів для торта Наполеон — найкращі поради від шеф-кухаря Євгена Клопотенка

Домашній "Наполеон". Фото: klopotenko.com

Хочете приготувати "Наполеон", але часу на випікання коржів не вистачає? Дізнайтеся важливі поради, як прискорити процес та зберегти ідеальний смак цього легендарного десерту.

Рекомендації опублікували на сайті українського шеф кухаря Євгена Клопотенка.

Читайте також:

Торт "Наполеон" — це справжній шедевр світової кулінарії. Його історія оповита легендами. Дехто вважає, що він родом із Італії і спочатку був солоним, інші приписують його створення французам XVII століття, а треті — XIX сторіччя.

Приготування тіста. Фото: klopotenko.com

Щоправда, як завжди, десь посередині. Але одне відомо точно: "Наполеон" — це десерт, який люблять мільйони. Євген Клопотенко поділився своїми професійними порадами, як зробити його швидше та зберегти класичний смак.

Як зробити ідеальні коржі для "Наполеона"

Основою коржів є мінімалістичний склад: борошно, олія, трохи води та дрібка солі. Іноді до тіста додають бренді для легкого аромату, але цукор зазвичай виключають.

Щоб коржі були рівними, використовуйте форму, наприклад, тарілку або кришку від каструлі, й обрізайте краї по контуру. Обрізки не викидайте — вони ідеально підходять для створення крихти, якою посипається готовий торт.

Як прискорити випікання коржів

Головна складність "Наполеону" — розкотити і спекти 10-12 тонких коржів. Зазвичай їх випікають по одному, щоб вони поступово пропеклися. На це потрібно 6-7 хвилин при температурі 200 °C.

Приготування торта. Фото: klopotenko.com

Але якщо часу обмаль, використовуйте цей лайфхак — випікайте відразу два коржі на різних рівнях духовки. Через 3 хвилини поміняйте їх місцями — так коржі пропікаються поступово, а час буде заощаджено.

Вибір крему: мокрий чи сухий "Наполеон"

Мокрий "Наполеон" готується із заварним кремом. Він робить коржі м'якими і ніжними, надаючи торту текстуру, що буквально тане.

Сухий "Наполеон" — з масляним кремом. Такий торт залишається хрустким, а коржі не просочуються повністю.

Якщо хочете експериментів, спробуйте креми із шоколадом, фісташками чи кокосом. Саме крем задає десерту його характер, залишаючи коржі практично незмінними.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.

Також рекомендуємо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.

Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025 року, щоб залучити багатство.

Також ми розповідали про геніальний десерт без випічки через 8 хвилин — без яєць та борошна.