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Как ускорить выпекание коржей для "Наполеона" — важные советы

17 декабря 2024 05:40
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как ускорить выпекание коржей для торта Наполеон — лучшие советы от шеф-повара Евгения Клопотенко
Домашний "Наполеон". Фото: klopotenko.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить "Наполеон", но времени на выпекание коржей не хватает? Узнайте важные советы, как ускорить процесс і сохранить  идеальный вкус этого легендарного десерта.

Рекомендации опубликовали на сайте украинского шеф повара Евгения Клопотенко

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Торт "Наполеон" — это настоящий шедевр мировой кулинарии. Его история окутана легендами. Некоторые считают, что он родом из Италии и первоначально был соленым, другие приписывают его создание французам XVII века, а третьи — XIX столетию.

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Приготовление теста. Фото: klopotenko.com

Правда, как обычно, где-то посередине. Но одно известно точно: "Наполеон" — это десерт, который обожают миллионы. Евгений Клопотенко поделился своими профессиональными советами, как сделать его быстрее и сохранить классический вкус.

Как сделать идеальные коржи для "Наполеона"

Основой коржей является минималистичный состав: мука, масло, немного воды и щепотка соли. Иногда в тесто добавляют бренди для легкого аромата, но сахар обычно исключают.

Чтобы коржи были ровными, используйте форму, например, тарелку или крышку от кастрюли, и обрезайте края по контуру. Обрезки не выбрасывайте — они идеально подходят для создания крошки, которой посыпается готовый торт.

Как ускорить выпекание коржей

Главная сложность "Наполеона" — раскатать и испечь 10–12 тонких коржей. Традиционно их выпекают по одному, чтобы они равномерно пропеклись. На это уходит 6–7 минут при температуре 200 °C.

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Приготовление торта. Фото: klopotenko.com

Но если времени в обрез, используйте этот лайфхак — выпекайте сразу два коржа на разных уровнях духовки. Через 3 минуты поменяйте их местами — так коржи пропекутся равномерно, а время будет сэкономлено.

Выбор крема: мокрый или сухой "Наполеон"

Мокрый "Наполеон" готовится с заварным кремом. Он делает коржи мягкими и нежными, придавая торту буквально тающую текстуру.

Сухой "Наполеон" — с масляным кремом. Такой торт остается хрустящим, а коржи не пропитываются полностью.

Если хотите экспериментов, попробуйте кремы с шоколадом, фисташками или кокосом. Именно крем задает десерту его характер, оставляя коржи практически неизменными.

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Евгений Клопотенко рецепты десерт торт Наполеон крем для торта

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