Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Як розпочати Великий піст без шкоди для здоров'я arrow

Як розпочати Великий піст без шкоди для здоров'я

19 березня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Великий піст 2024 — що не можна і можна їсти без шкоди здоров&#39;ю.
Хліб та свічки. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вибір посту може бути зумовлений різними мотивами, але важливо пам'ятати, що різка зміна дієти може вплинути на ваше здоров'я. Тому перед початком посту слід враховувати індивідуальні особливості кожного організму.

Про це повідомила лікарка-дієтологиня, ендокринологиня Наталія Самойленко.

Читайте також:

Як грамотно підготуватися до Великого посту

Перед тим, як розпочати пост, рекомендується пройти необхідні медичні дослідження, щоб оцінити поточний стан здоров'я та підготуватися до змін у раціоні.

Важливі показники, на які слід звернути увагу:

  • загальний аналіз крові;
  • рівень загального білка;
  • ліпідограму;
  • вміст вітаміну В12;
  • рівень ферменту аланінамінотрансферази (АЛТ), що відображає роботу печінки.
null
Хліб на столі. Фото: Freepik

Не забувайте про повторне обстеження через 3-4 тижні після початку посту. Цей підхід допоможе уникнути дефіцитів та мінімізувати ризик негативних наслідків для здоров'я.

Почніть готувати свій організм до змін у раціоні завчасно

Поступово зменшуйте споживання тваринних білків, таких як м'ясо, птиця, риба, яйця та молочні продукти. Натомість поступово додавайте у свій раціон бобові: сочевицю, квасолю, нут, маш, горох та соєві продукти. Рекомендується також експериментувати з різними видами рослинних білків, включаючи екзотичні варіанти, такі як тофу, сейтан і фалафель.

null
Хліб та свічки. Фото: Freepik

Важливо забезпечувати різноманітність у раціоні, щоб отримати максимальну користь від рослинних білків. Спробуйте включати бобові у свої страви, додаючи, наприклад, по 2 столові ложки до салатів або перших страв або комбінуючи їх з іншими джерелами білка. Поступове введення цих продуктів дозволить вашому організму звикнути до них і уникнути стресу на початку посту.

Навчіться підтримувати водний баланс в організмі

Недолік води може позначитися на вашому самопочутті, що призводить до запорів або втрати енергії. Уникайте заміни води на солодкі напої, такі як узвари, компоти, соки або вода з медом, що містять багато калорій, але не забезпечують відчуття ситості. Пийте достатню кількість води та трав'яного чаю, щоб уникнути зневоднення.

Включіть у своє повсякденне життя фізичні вправи

Помірна фізична активність сприятливо впливає роботу серцево-судинної системи. Прогулянки чи йога можуть бути відмінними варіантами для покращення фізичної форми. Виберіть таку програму тренувань, яка буде найкомфортнішою для вас.

Не ігноруйте ознаки слабкості чи нездужання

Важливо пам'ятати, що піст не підходить всім. Дітям, вагітним жінкам, матерям, що годують, літнім людям і тим, у кого є серйозні хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцеві проблеми, виразкова хвороба в загостренні, жовчнокам'яна хвороба, ниркова недостатність або онкологічні захворювання, не слід відмовлятися від їжі під час посту без консультації із лікарем.

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька і пройшов легко та з користю.

Також ми писали про Церковний календар на березень 2024 року — коли Благовіщення та початок Великого посту.

Також радимо ознайомитися зі смачним пісним вінегретом за карпатським рецептом.

їжа
Великдень
піст
Великий піст
дієтологи
Великодній тиждень
пісні страви

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство