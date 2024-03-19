Хліб та свічки. Фото: Freepik

Вибір посту може бути зумовлений різними мотивами, але важливо пам'ятати, що різка зміна дієти може вплинути на ваше здоров'я. Тому перед початком посту слід враховувати індивідуальні особливості кожного організму.

Про це повідомила лікарка-дієтологиня, ендокринологиня Наталія Самойленко.

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Як грамотно підготуватися до Великого посту

Перед тим, як розпочати пост, рекомендується пройти необхідні медичні дослідження, щоб оцінити поточний стан здоров'я та підготуватися до змін у раціоні.

Важливі показники, на які слід звернути увагу:

загальний аналіз крові;

рівень загального білка;

ліпідограму;

вміст вітаміну В12;

рівень ферменту аланінамінотрансферази (АЛТ), що відображає роботу печінки.

Хліб на столі. Фото: Freepik

Не забувайте про повторне обстеження через 3-4 тижні після початку посту. Цей підхід допоможе уникнути дефіцитів та мінімізувати ризик негативних наслідків для здоров'я.

Почніть готувати свій організм до змін у раціоні завчасно

Поступово зменшуйте споживання тваринних білків, таких як м'ясо, птиця, риба, яйця та молочні продукти. Натомість поступово додавайте у свій раціон бобові: сочевицю, квасолю, нут, маш, горох та соєві продукти. Рекомендується також експериментувати з різними видами рослинних білків, включаючи екзотичні варіанти, такі як тофу, сейтан і фалафель.

Хліб та свічки. Фото: Freepik

Важливо забезпечувати різноманітність у раціоні, щоб отримати максимальну користь від рослинних білків. Спробуйте включати бобові у свої страви, додаючи, наприклад, по 2 столові ложки до салатів або перших страв або комбінуючи їх з іншими джерелами білка. Поступове введення цих продуктів дозволить вашому організму звикнути до них і уникнути стресу на початку посту.

Навчіться підтримувати водний баланс в організмі

Недолік води може позначитися на вашому самопочутті, що призводить до запорів або втрати енергії. Уникайте заміни води на солодкі напої, такі як узвари, компоти, соки або вода з медом, що містять багато калорій, але не забезпечують відчуття ситості. Пийте достатню кількість води та трав'яного чаю, щоб уникнути зневоднення.

Включіть у своє повсякденне життя фізичні вправи

Помірна фізична активність сприятливо впливає роботу серцево-судинної системи. Прогулянки чи йога можуть бути відмінними варіантами для покращення фізичної форми. Виберіть таку програму тренувань, яка буде найкомфортнішою для вас.

Не ігноруйте ознаки слабкості чи нездужання

Важливо пам'ятати, що піст не підходить всім. Дітям, вагітним жінкам, матерям, що годують, літнім людям і тим, у кого є серйозні хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцеві проблеми, виразкова хвороба в загостренні, жовчнокам'яна хвороба, ниркова недостатність або онкологічні захворювання, не слід відмовлятися від їжі під час посту без консультації із лікарем.

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