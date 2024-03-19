Великий пост 2024 — что нельзя и можно есть без вреда для здоровья.

Хлеб и свечи. Фото: Freepik

Выбор поста может быть обусловлен различными мотивами, но важно помнить, что резкое изменение диеты может повлиять на ваше здоровье. Поэтому перед началом поста следует учитывать индивидуальные особенности каждого организма.

Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Самойленко.

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Как грамотно подготовиться к Великому посту

Перед тем как приступить к посту, рекомендуется пройти необходимые медицинские исследования, чтобы оценить текущее состояние здоровья и подготовиться к изменениям в рационе.

Важные показатели, на которые следует обратить внимание:

общий анализ крови;

уровень общего белка;

липидограмму;

содержание витамина В12;

уровень фермента аланинаминотрансферазы (АЛТ), отражающего работу печени.

Хлеб на столе. Фото: Freepik

Не забывайте о повторном обследовании через 3-4 недели после начала поста. Этот подход поможет избежать дефицитов и минимизировать риск негативных последствий для здоровья.

Начните готовить свой организм к изменениям в рационе заблаговременно

Постепенно уменьшайте потребление животных белков, таких как мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты. Вместо этого постепенно вводите в свой рацион бобовые: чечевицу, фасоль, нут, маш, горох и соевые продукты. Рекомендуется также экспериментировать с различными видами растительных белков, включая более экзотические варианты, такие как тофу, сейтан и фалафель.

Хлеб и свечи. Фото: Freepik

Важно обеспечивать разнообразие в рационе, чтобы получить максимальную выгоду от растительных белков. Попробуйте включать бобовые в свои блюда, добавляя, например, по 2 столовые ложки к салатам или первым блюдам, либо комбинируя их с другими источниками белка. Постепенное введение этих продуктов позволит вашему организму привыкнуть к ним и избежать стресса при начале поста.

Научитесь поддерживать водный баланс в организме

Недостаток воды может сказаться на вашем самочувствии, приводя к запорам или потере энергии. Избегайте замены воды сладкими напитками, такими как узвары, компоты, соки или вода с медом, содержащими много калорий, но не обеспечивающими ощущения сытости. Пейте достаточное количество воды и травяного чая, чтобы избежать обезвоживания.

Включите в свою повседневную жизнь физические упражнения

Умеренная физическая активность благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Прогулки или йога могут быть отличными вариантами для улучшения физической формы. Выберите такую программу тренировок, которая будет наиболее комфортной для вас.

Не игнорируйте признаки слабости или недомогания

Важно помнить, что пост не подходит для всех. Детям, беременным женщинам, кормящим матерям, пожилым людям и тем, у кого есть серьезные хронические заболевания, такие как сахарный диабет, сердечные проблемы, язвенная болезнь в обострении, желчнокаменная болезнь, почечная недостаточность или онкологические заболевания, не следует отказываться от пищи во время поста без консультации с врачом.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

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