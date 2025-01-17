Як швидко відварити буряк за 30 хвилин — проста хитрість, про яку мало хто знає

Буряки в воді. Фото: smachnenke.com.ua

Варіння буряка зазвичай триває багато часу, але є простий спосіб, як скоротити процес до 30 хвилин. Дізнайтеся перевірену хитрість, яка збереже яскравий колір та насичений смак овочу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Варіння буряка зазвичай займає багато часу, але є способи значно прискорити цей процес. Замість двох годин буряк можна приготувати лише за 30 хвилин, використовуючи простий метод.

Буряк можна готувати різними способами: у духовці, мультиварці, скороварці, каструлі, сковорідці або навіть у мікрохвильовій печі. Останній спосіб — найшвидший, хоча й викликає чимало суперечок.

Приготування буряків. Фото: smachnenke.com.ua

Найзручніший і перевірений варіант — варіння в каструлі. Щоб прискорити процес, важливо правильно підготувати овочі. Обирати краще коренеплоди однакового розміру — це забезпечує рівномірне приготування. Добре промити буряк від бруду, не зрізаючи хвостиків і шкірку, щоб зберегти насичений колір.

У каструлю викласти підготовлені буряки, залити гарячою водою, але не повністю, щоб коренеплоди були лише частково покриті. Додати дрібку цукру (приблизно чайну ложку на літр води) і лимонну кислоту — це покращить смак буряка та збереже його колір.

Буряки в каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Після закипання влити склянку крижаної води, дочекатися повторного закипання, потім додати ще одну склянку холодної води. Повторити цю процедуру тричі. Після третього закипання злити воду, накрити каструлю кришкою та залишити на 5 хвилин. Буряк буде повністю готовий.

Відварений буряк — надзвичайно корисний продукт, багатий на вітаміни та мікроелементи. З нього можна приготувати безліч страв: салати, закуски, десерти і навіть додати у випічку.



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