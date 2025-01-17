Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Як швидко відварити буряк — є одна хитрість arrow

Як швидко відварити буряк — є одна хитрість

17 січня 2025 00:36
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як швидко відварити буряк за 30 хвилин — проста хитрість, про яку мало хто знає
Буряки в воді. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Варіння буряка зазвичай триває багато часу, але є простий спосіб, як скоротити процес до 30 хвилин. Дізнайтеся перевірену хитрість, яка збереже яскравий колір та насичений смак овочу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Варіння буряка зазвичай займає багато часу, але є способи значно прискорити цей процес. Замість двох годин буряк можна приготувати лише за 30 хвилин, використовуючи простий метод.

Буряк можна готувати різними способами: у духовці, мультиварці, скороварці, каструлі, сковорідці або навіть у мікрохвильовій печі. Останній спосіб — найшвидший, хоча й викликає чимало суперечок.

як швидко зварити буряк
Приготування буряків. Фото: smachnenke.com.ua

Найзручніший і перевірений варіант — варіння в каструлі. Щоб прискорити процес, важливо правильно підготувати овочі. Обирати краще коренеплоди однакового розміру — це забезпечує рівномірне приготування. Добре промити буряк від бруду, не зрізаючи хвостиків і шкірку, щоб зберегти насичений колір.

У каструлю викласти підготовлені буряки, залити гарячою водою, але не повністю, щоб коренеплоди були лише частково покриті. Додати дрібку цукру (приблизно чайну ложку на літр води) і лимонну кислоту — це покращить смак буряка та збереже його колір.

як швидко зварити буряк за 30 хвилин
Буряки в каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Після закипання влити склянку крижаної води, дочекатися повторного закипання, потім додати ще одну склянку холодної води. Повторити цю процедуру тричі. Після третього закипання злити воду, накрити каструлю кришкою та залишити на 5 хвилин. Буряк буде повністю готовий.

Відварений буряк — надзвичайно корисний продукт, багатий на вітаміни та мікроелементи. З нього можна приготувати безліч страв: салати, закуски, десерти і навіть додати у випічку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми давали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти овочі Приготування салат буряк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:59 РФ атакувала Київську область — поранено дитину, виникла пожежа

00:55 Екскомандир "Азова" відреагував на збори резервістів у РФ

00:30 Як довго комісія ТЦК ухвалює рішення про відстрочку

00:21 Байден у своїй промові в Пентагоні згадав про війну в Україні

00:05 У Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна — НАТО

16 січня 2025

23:52 У Вінниці авто збило двох дівчат на пішохідному переході — відео

23:41 Зеленський провів зустріч із делегацією ООН

23:29 У НАТО не бачать ознак намірів РФ закінчити війну в Україні

23:22 Італія більше допомагатиме Україні, — Умєров

23:09 Нідерланди виділять Україні 27 млн євро — на що використають

00:59 РФ атакувала Київську область — поранено дитину, виникла пожежа

00:55 Екскомандир "Азова" відреагував на збори резервістів у РФ

00:30 Як довго комісія ТЦК ухвалює рішення про відстрочку

00:21 Байден у своїй промові в Пентагоні згадав про війну в Україні

00:05 У Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна — НАТО

16 січня 2025

23:52 У Вінниці авто збило двох дівчат на пішохідному переході — відео

23:41 Зеленський провів зустріч із делегацією ООН

23:29 У НАТО не бачать ознак намірів РФ закінчити війну в Україні

23:22 Італія більше допомагатиме Україні, — Умєров

23:09 Нідерланди виділять Україні 27 млн євро — на що використають

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво