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Как быстро отварить свеклу — есть одна хитрость

17 января 2025 00:36
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как быстро отварить свеклу за 30 минут — простая хитрость, о которой мало кто знает
Свекла в воде. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Варка свеклы обычно занимает много времени, но есть простой способ, как сократить процесс до 30 минут. Узнайте проверенную хитрость, которая сохранит яркий цвет и насыщенный вкус овоща.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Варка свеклы обычно занимает много времени, но есть способы значительно ускорить этот процесс. Вместо двух часов свеклу можно приготовить всего за 30 минут, используя простой метод.

Свеклу можно готовить разными способами: в духовке, мультиварке, скороварке, кастрюле, сковородке или даже в микроволновой печи. Последний способ — самый быстрый, хотя и вызывает немало споров.

как быстро сварить свеклу
Приготовление свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Самый удобный и проверенный вариант — варка в кастрюле. Чтобы ускорить процесс, важно правильно подготовить овощи. Выбирать лучше корнеплоды одинакового размера — это обеспечивает равномерное приготовление. Хорошо промыть свеклу от грязи, не срезая хвостиков и кожуру, чтобы сохранить насыщенный цвет.

В кастрюлю выложить подготовленную свеклу, залить горячей водой, но не полностью, чтобы корнеплоды были лишь частично покрыты. Добавить щепотку сахара (примерно чайную ложку на литр воды) и лимонную кислоту — это улучшит вкус свеклы и сохранит ее цвет.

как быстро сварить свеклу за 30 минут
Свекла в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

После закипания влить стакан ледяной воды, дождаться повторного закипания, затем добавить еще один стакан холодной воды. Повторить эту процедуру трижды. После третьего закипания слить воду, накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 5 минут. Свекла будет полностью готова.

Отварная свекла — чрезвычайно полезный продукт, богатый витаминами и микроэлементами. Из нее можно приготовить множество блюд: салаты, закуски, десерты и даже добавить в выпечку.

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рецепты овощи Приготовление салат свекла

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