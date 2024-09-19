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Як стерилізувати банки холодним способом — знадобиться оцет і кілька хвилин

19 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як стерилізувати банки холодним способом – швидко та просто з оцтом
Банки с консервацією. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Холодний метод стерилізації банок за допомогою оцту – це зручний та швидкий спосіб підготовки скляної тари для консервування, який не потребує кип'ятіння чи нагрівання. Цей метод підходить для випадків, коли потрібно швидко обробити банки перед наповненням, а кришки можна використовувати без стерилізації. Оцет, володіючи антисептичними властивостями, допомагає ефективно знищити бактерії та плісняву.

Новини.LIVE зібрали інформацію, як стерилізувати банки за допомогою оцту. 

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Вам знадобиться:

  • скляні банки;
  • оцет 9%;
  • чиста вода;
  • пульверизатор (за бажанням);
  • чисті рушники чи серветки.

Покрокова інструкція

Перед початком стерилізації банки необхідно ретельно вимити з милом чи харчовою содою під гарячою водою. Це допоможе видалити залишки їжі, пил або жир, які можуть зменшити ефективність стерилізації. Важливо приділити увагу чистоті банок, оскільки вони будуть оброблені лише оцтом, без термічної обробки.

Приготування оцтового розчину

Для стерилізації банок потрібно приготувати розчин оцту з водою у співвідношенні 1:1 (наприклад, 250 мл оцту та 250 мл води). Цей розчин використовуватиметься для обробки внутрішніх поверхонь банок.

Обробка банок оцтом

Налийте оцтовий розчин у пульверизатор і розпорошіть його на внутрішню поверхню чистих банок. Впевніться, що оцтовий розчин покриває всю внутрішню частину банки. Залишіть банки на 5-10 хвилин, щоб оцет подіяв і знищив можливі бактерії.

Метод із заливкою. Якщо пульверизатора немає, можна просто налити невелику кількість оцтового розчину всередину кожної банки. Потім потрібно ретельно покрутити банку, щоб розчин обробив усю внутрішню поверхню.

як стерилізувати банки холодним способом
Домашня консервація. Фото: Freepik

Після обробки банок оцтом необхідно злити залишки розчину і поставити банки на чистий рушник шийкою вниз, щоб вони висохли. Просушування важливо, щоб уникнути попадання зайвої вологи до консервованих продуктів.

Як тільки банки обсохнуть, вони готові до наповнення продуктами, що консервуються. Цей метод стерилізації підходить для заготовок, які вимагають герметичного закриття, але не потребують тривалої термічної обробки.

як стерилізувати банки холодним способом оцтом
Помідори в банках. Фото: Freepik

Переваги холодного методу з оцтом (без стерилізації кришок):

  • Процес займає лише кілька хвилин.
  • Не потрібно нагрівати або кип'ятити банки та кришки.
  • Не потрібне додаткове обладнання або спеціальні засоби.
  • Оцет добре знищує бактерії та плісняву на поверхні банок, забезпечуючи надійну стерильність.

Цей метод особливо зручний для невеликих партій заготовок і випадків, коли кришки не вимагають додаткової стерилізації, наприклад, якщо вони нові або готові до використання.

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