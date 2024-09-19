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Как стерилизовать банки холодным способом — понадобится уксус и несколько минут

19 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как стерилизовать банки холодным способом – быстро и просто с уксусом.
Банки с консервацией. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Холодный метод стерилизации банок с помощью уксуса — это удобный и быстрый способ подготовки стеклянной тары для консервирования, не требующий кипячения или нагревания. Этот способ подходит для случаев, когда необходимо быстро обработать банки перед заполнением, а крышки можно использовать без стерилизации. Уксус, обладая антисептическими свойствами, помогает эффективно уничтожить бактерии и плесень.

Новини.LIVE собрали информацию, как стерилизовать банки с помощью уксуса.

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Вам понадобится:

  • стеклянные банки;
  • уксус 9%;
  • чистая вода;
  • пульверизатор (по желанию);
  • чистые полотенца или салфетки.

Пошаговая инструкция

Перед началом стерилизации банки необходимо тщательно вымыть с мылом или содой под горячей водой. Это поможет удалить остатки пищи, пыль или жир, которые могут снизить эффективность стерилизации. Важно уделить внимание чистоте банок, поскольку они будут обработаны только уксусом, без термической обработки.

Приготовление уксусного раствора

Для стерилизации банок нужно приготовить уксусный раствор с водой в соотношении 1:1 (например, 250 мл уксуса и 250 мл воды). Этот раствор будет использоваться для обработки внутренних поверхностей банок.

Обработка банок уксусом

Налейте уксусный раствор в пульверизатор и распылите его на внутреннюю поверхность чистых банок. Убедитесь, что уксусный раствор покрывает всю внутреннюю часть банки. Оставьте банки на 5-10 минут, чтобы уксус действовал и уничтожил возможные бактерии.

Метод с заливкой. Если пульверизатора нет, можно просто налить небольшое количество уксусного раствора внутрь каждой банки. Затем нужно тщательно покрутить банку, чтобы раствор обработал всю внутреннюю поверхность.

как стерилизовать банки холодным способом
Домашнее консервирование. Фото: Freepik

После обработки банок уксусом необходимо слить остатки раствора и поставить банки на чистое полотенце горлышком вниз, чтобы они высохли. Просушивание важно, чтобы избежать попадания лишней влаги в консервированные продукты.

Как только банки обсохнут, они готовы к наполнению консервируемыми продуктами. Этот метод стерилизации подходит для заготовок, требующих герметичного закрытия, но не требующих длительной термической обработки.

как стерилизовать банки холодным способом уксусом.
Помидоры в банках. Фото: Freepik

Преимущества холодного метода с уксусом (без стерилизации крышек):

  • Процесс занимает всего несколько минут.
  • Не нужно нагревать или кипятить банки и крышки.
  • Не требуется дополнительного оборудования или специальных средств.
  • Уксус хорошо уничтожает бактерии и плесень на поверхности банок, обеспечивая надежную стерильность.

Этот метод особенно удобен для небольших партий заготовок и случаев, когда крышки не требуют дополнительной стерилизации, например если они новые или готовы к использованию.

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

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