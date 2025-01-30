Як варити буряк по-новому — спосіб, що зберігає сік і колір всупереч традиціям

Буряки в каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Варіння буряків може бути набагато простішим та швидшим, якщо знати кілька хитрощів. Використання мінімальної кількості води, додавання холодної води та правильна обробка коренеплодів допоможуть зберегти їхній колір, смак і корисні властивості.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Приготування буряків для салатів, вінегрету чи інших страв може займати багато часу, але є кілька хитрощів, які допоможуть зробити це швидше та зберегти яскравий колір і насичений смак.

Хитрість №1: Мінімальна кількість води

Часто вважається, що буряки потрібно повністю занурювати у воду для варіння, але це не обов’язково. Замість цього достатньо залити буряки водою лише на 2/3 висоти.

Якщо варити на малому вогні, середні та дрібні буряки чудово пропарюються навіть без перевертання. Це значно скорочує час приготування, оскільки менша кількість води швидше нагрівається, а коренеплоди рівномірно розм’якшуються.

Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Для дуже великих буряків цей метод не підходить — їх доведеться часто перевертати, щоб забезпечити рівномірне приготування. Але навіть у такому випадку скористатися цим методом варто, оскільки буряки залишаються яскравими та не темніють.

Хитрість №2: Використання холодної води

Висока температура та інтенсивне кипіння призводять до того, що овочі розварюються зовні, але залишаються сирими всередині. Це особливо актуально для буряків.

Щоб скоротити час приготування, під час варіння потрібно періодично підливати в каструлю невелику кількість холодної води (приблизно по 0,5 склянки). Цей метод використовується для приготування квасолі та гороху, і він чудово працює також для буряків.

Завдяки різниці температур процес розм’якшення відбувається швидше, а буряки залишаються щільними, соковитими та зберігають природний смак.

Хитрість №3: Не обрізати "хвостики" та додати цукор

Обрізання "хвостиків" буряка перед варінням призводить до втрати соку, швидкого розварювання та втрати яскравого кольору. Тому найкраще залишати їх цілими.

Нарізаний буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Ще один цікавий метод — додавання невеликої кількості цукру у воду під час варіння. Це може зробити смак буряків насиченішим і природно солодшим.

Щоб отримати ідеально зварені буряки:

використовувати мінімум води;

підливати холодну воду для прискорення процесу;

не обрізати "хвостики" та додати трохи цукру для кращого смаку.

Ці прості хитрощі допоможуть приготувати буряки значно швидше, зберігши їхній колір, текстуру та корисні властивості.

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