Как варить свеклу по-новому — способ, сохраняющий сок и цвет вопреки традициям

Свекла в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Варка свеклы может быть намного проще и быстрее, если знать несколько хитростей. Использование минимального количества воды, добавление холодной воды и правильная обработка корнеплодов помогут сохранить их цвет, вкус и полезные свойства.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Приготовление свеклы для салатов, винегрета или других блюд может занимать много времени, но есть несколько хитростей, которые помогут сделать это быстрее и сохранить яркий цвет и насыщенный вкус.

Хиткость №1: Минимальное количество воды

Часто считается, что свеклу нужно полностью погружать в воду для варки, но это не обязательно. Вместо этого достаточно залить свеклу водой лишь на 2/3 высоты.

Если варить на малом огне, средняя и мелкая свекла прекрасно пропаривается даже без переворачивания. Это значительно сокращает время приготовления, поскольку меньшее количество воды быстрее нагревается, а корнеплоды равномерно размягчаются.

Свекла вареная. Фото: smachnenke.com.ua

Для очень крупной свеклы этот метод не подходит — их придется часто переворачивать, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Но даже в таком случае воспользоваться этим методом стоит, поскольку свекла остается яркой и не темнеет.

Хиткость №2: Использование холодной воды

Высокая температура и интенсивное кипение приводят к тому, что овощи развариваются снаружи, но остаются сырыми внутри. Это особенно актуально для свеклы.

Чтобы сократить время приготовления, во время варки нужно периодически подливать в кастрюлю небольшое количество холодной воды (примерно по 0,5 стакана). Этот метод используется для приготовления фасоли и гороха, и он прекрасно работает также для свеклы.

Благодаря разнице температур процесс размягчения происходит быстрее, а свекла остается плотной, сочной и сохраняет естественный вкус.

Хиткость №3: Не обрезать "хвостики" и добавить сахар

Обрезание "хвостиков" свеклы перед варкой приводит к потере сока, быстрому развариванию и потере яркого цвета. Поэтому лучше всего оставлять их целыми.

Нарезанная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Еще один интересный метод — добавление небольшого количества сахара в воду во время варки. Это может сделать вкус свеклы более насыщенным и естественно более сладким.

Чтобы получить идеально сваренную свеклу:

использовать минимум воды;

подливать холодную воду для ускорения процесса;

не обрезать "хвостики" и добавить немного сахара для лучшего вкуса.

Эти простые хитрости помогут приготовить свеклу значительно быстрее, сохранив ее цвет, текстуру и полезные свойства.

Эти простые хитрости помогут приготовить свеклу значительно быстрее, сохранив ее цвет, текстуру и полезные свойства.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.