Як правильно варити пельмені — головні секрети, щоб не злиплися і не розварилися

Домашні пельмені. Фото: Freepik

Здається, що варіння пельменів — це проста справа, але часто вони злипаються, розварюються або стають надто твердими. Щоб цього уникнути, достатньо знати кілька секретів. Як приготувати ідеальні пельмені?



Новини.LIVE розкажуть, як правильно варити пельмені.

Пельмені – одна з найулюбленіших і найшвидших страв, яка виручає, коли хочеться чогось ситного, а часу на довге приготування немає. Але навіть така проста страва може викликати труднощі: пельмені злипаються між собою, розварюються або виходять надто жорсткими. Щоб цього уникнути, варто дотримуватися кількох простих правил.

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1. Яку воду використовувати та скільки її потрібно

Перший секрет ідеально зварених пельменів – це правильне співвідношення води та продукту. Води має бути достатньо, щоб пельмені варилися вільно, а не лежали купкою на дні каструлі. Ідеальне співвідношення – не менше 1 л води на 100 г пельменів. Якщо води буде мало, вони злипнуться між собою або з каструлею.

Перед закладанням пельменів у воду варто довести її до активного кипіння, а потім додати сіль та спеції. На 1 л води рекомендується додавати 1 ч. л. солі. Для аромату можна покласти лавровий лист, запашний перець чи навіть зубчик часнику.

2. Як правильно закидати пельмені у воду

Щоб пельмені не прилипли до дна каструлі, їх слід закидати в окріп поступово, а не всі одразу. Найкраще опускати їх ложкою або шумівкою. Одразу після того, як вони потрапили у воду, обережно перемішайте, щоб вони не злиплися між собою.

Пельмені на столі. Фото: Freepik

3. Чи потрібно накривати каструлю кришкою

Якщо накрити каструлю кришкою, вода може "втекти", тому краще варити пельмені без кришки або лише частково її прикривати. Це дозволить краще контролювати процес і уникнути сильного закипання, яке може пошкодити тісто.

4. Час варіння пельменів

Час варіння залежить від розміру та начинки:

Заморожені пельмені – варити 4-7 хвилин після закипання.

Свіжі домашні – 3-4 хвилини після спливання на поверхню.

Великі чи з товстим тістом – 7-8 хвилин.

Готові пельмені піднімаються на поверхню, але щоб точно переконатися, можна дістати один і розрізати – начинка має бути повністю готовою, а сік, що витікає, прозорим.

Пельмені з цибулею. Фото: Freepik

5. Як зробити пельмені ще смачнішими

Щоб страва вийшла ще смачнішою, після варіння можна обдати пельмені розтопленим вершковим маслом або оливковою олією, щоб вони не злипалися. Додайте свіжу зелень, сметану чи улюблений соус – ідеальний варіант для ситного обіду або вечері.

Дотримуючись цих простих правил, ви завжди отримаєте соковиті, ніжні та ідеально зварені пельмені без неприємних сюрпризів.

Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачну та ліниву вечерю.

Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді.