Как правильно варить пельмени — главные секреты, чтобы не слиплись и не разварились

Домашние пельмени. Фото: Freepik

Кажется, что варка пельменей — это простое дело, но часто они слипаются, развариваются или становятся слишком твердыми. Чтобы этого избежать, достаточно знать несколько секретов. Как приготовить идеальные пельмени?



Новини.LIVE расскажут, как правильно варить пельмени.

Пельмени — одно из самых любимых и быстрых блюд, которое выручает, когда хочется чего-то сытного, а времени на долгое приготовление нет. Но даже такое простое блюдо может вызвать трудности: пельмени слипаются между собой, развариваются или получаются слишком жесткими. Чтобы этого избежать, стоит придерживаться нескольких простых правил.

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1. Какую воду использовать и сколько ее нужно

Первый секрет идеально сваренных пельменей - это правильное соотношение воды и продукта. Воды должно быть достаточно, чтобы пельмени варились свободно, а не лежали кучкой на дне кастрюли. Идеальное соотношение — не менее 1 л воды на 100 г пельменей. Если воды будет мало, они слипнутся между собой или с кастрюлей.

Перед закладкой пельменей в воду стоит довести ее до активного кипения, а затем добавить соль и специи. На 1 л воды рекомендуется добавлять 1 ч. л. соли. Для аромата можно положить лавровый лист, душистый перец или даже зубчик чеснока.

2. Как правильно забрасывать пельмени в воду

Чтобы пельмени не прилипли ко дну кастрюли, их следует забрасывать в кипяток постепенно, а не все сразу. Лучше всего опускать их ложкой или шумовкой. Сразу после того, как они попали в воду, осторожно перемешайте, чтобы они не слиплись между собой.

Пельмени на столе. Фото: Freepik

3. Нужно ли накрывать кастрюлю крышкой

Если накрыть кастрюлю крышкой, вода может "убежать", поэтому лучше варить пельмени без крышки или лишь частично ее прикрывать. Это позволит лучше контролировать процесс и избежать сильного закипания, которое может повредить тесто.

4. Время варки пельменей

Время варки зависит от размера и начинки:

Замороженные пельмени — варить 4-7 минут после закипания.

Свежие домашние — 3-4 минуты после всплытия на поверхность.

Большие или с толстым тестом — 7-8 минут.

Готовые пельмени поднимаются на поверхность, но чтобы точно убедиться, можно достать один и разрезать - начинка должна быть полностью готовой, а вытекающий сок прозрачным.

Пельмени с луком. Фото: Freepik

5. Как сделать пельмени еще вкуснее

Чтобы блюдо получилось еще вкуснее, после варки можно обдать пельмени растопленным сливочным или оливковым маслом, чтобы они не слипались. Добавьте свежую зелень, сметану или любимый соус — идеальный вариант для сытного обеда или ужина.

Придерживаясь этих простых правил, вы всегда получите сочные, нежные и идеально сваренные пельмени без неприятных сюрпризов.

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