Як вибрати смачну брюссельську капусту і як готувати — поради

Брюссельська капуста. Фото: Freepik

Брюссельська капуста — це унікальний овоч, який часто недооцінюють. Цей овоч має безліч корисних властивостей і здатний урізноманітнити ваш раціон.

Новини.LIVE розкажуть, чим корисна брюссельська капуста і як правильно її готувати, щоб насолоджуватися її смаком та корисними властивостями.

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Брюссельська капуста — це не тільки смачний, але й неймовірно корисний овоч, який легко включити до свого раціону. Правильне приготування допоможе зберегти всі корисні властивості і насолодитися унікальним смаком.

Брюссельська капуста. Фото: Freepik

Користь брюссельської капусти

Брюссельська капуста багата на вітаміни C, K, і вітаміни групи B, включаючи фолат (B9).

Вітамін C сприяє зміцненню імунної системи, а вітамін K необхідний для здоров'я кісток та нормального згортання крові.

Фолат важливий для клітинного росту та поділу, особливо корисний для вагітних жінок.

Брюссельська капуста містить потужні антиоксиданти, такі як каемпферол та кемпферол, які допомагають захищати клітини від пошкоджень вільними радикалами та знижують ризик розвитку хронічних захворювань.

Брюссельська капуста. Фото: Freepik

Підтримка травлення

Клітковина, що міститься в брюссельській капусті, сприяє нормалізації травлення, запобігає запорам і підтримує здоров'я кишечника.

Підтримка серцево-судинної системи

Калій та клітковина у брюссельській капусті допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи, знижуючи рівень холестерину та артеріального тиску.

Протизапальні властивості

Дослідження показують, що брюссельська капуста має протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі та покращити загальний стан здоров'я.

Підтримка імунної системи

Високий вміст вітаміну С та інших антиоксидантів допомагає зміцнити імунну систему та захистити організм від інфекцій.

Секрети приготування брюссельської капусти

Щоб зберегти максимум корисних властивостей та розкрити смак брюссельської капусти, важливо правильно її готувати.

Ось кілька способів, які допоможуть вам приготувати брюссельську капусту смачно та корисно:

Вибирайте брюссельську капусту з яскраво-зеленим, щільно прилеглим листям. Уникайте овочів з жовтим або зів'ялим листям.

Перед приготуванням видаліть зовнішнє листя і зріжте стебло. Промийте капусту під холодною водою.

Бланшування — це швидкий спосіб приготування, який зберігає колір та текстуру брюссельської капусти. Опустіть капусту в киплячу підсолену воду на 3-5 хвилин, потім одразу перекладіть у крижану воду, щоб зупинити процес приготування.

Запікання надає брюссельській капусті карамелізованого смаку і хрумкої текстури. Розріжте капусту на половинки, змішайте з|із| оливковою олією, сіллю|соль| і перцем, потім запікайте в духовці при температурі 200 °C близько 20-25 хвилин|мінути| до золотистої скоринки.

Смаження на сковороді з мінімальною кількістю олії дозволяє зберегти хрумку текстуру і додати аромат. Наріжте капусту на половинки або четвертинки та смажте на середньому вогні 10-15 хвилин, додавши часник, лимонний сік або соєвий соус для смаку.

Приготування на пару - один із найкращих способів зберегти поживні речовини. Варіть капусту на пару близько 5-7 хвилин до м'якості.

Додавання в супи та рагу

Брюссельська капуста відмінно підходить для додавання в супи, рагу та салати. Її можна використовувати як свіжу, так і заздалегідь приготовлену.

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