Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Как выбрать вкусную брюссельскую капусту и как готовить arrow

Как выбрать вкусную брюссельскую капусту и как готовить

25 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как выбрать вкусную брюссельскую капусту и как готовить — советы
Брюссельская капуста. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Брюссельская капуста — это уникальный овощ, который часто недооценивают. Этот овощ обладает множеством полезных свойств и способен разнообразить ваш рацион. 

Новини.LIVE расскажут, чем полезна брюссельская капуста и как правильно ее готовить, чтобы наслаждаться её вкусом и полезными свойствами.

Читайте также:

Брюссельская капуста — это не только вкусный, но и невероятно полезный овощ, который легко включить в свой рацион. Правильное приготовление поможет сохранить все её полезные свойства и насладиться уникальным вкусом. 

как готовить брюссельскую капусту
Брюссельская капуста. Фото: Freepik

Польза брюссельской капусты

Брюссельская капуста богата витаминами C, K, и витаминами группы B, включая фолат (B9).

Витамин C способствует укреплению иммунной системы, а витамин K необходим для здоровья костей и нормального свёртывания крови.

Фолат важен для клеточного роста и деления, особенно полезен для беременных женщин.

Брюссельская капуста содержит мощные антиоксиданты, такие как каемпферол и кемпферол, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития хронических заболеваний.

как правильно готовить брюссельскую капусту
Брюссельская капуста. Фото: Freepik

Поддержка пищеварения

Клетчатка, содержащаяся в брюссельской капусте, способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и поддерживает здоровье кишечника.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Калий и клетчатка в брюссельской капусте помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина и артериального давления.

Противовоспалительные свойства

Исследования показывают, что брюссельская капуста обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в организме и улучшить общее состояние здоровья.

Поддержка иммунной системы

Высокое содержание витамина C и других антиоксидантов помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.

Секреты приготовления брюссельской капусты

Чтобы сохранить максимум полезных свойств и раскрыть вкус брюссельской капусты, важно правильно её готовить.

Вот несколько способов, которые помогут вам приготовить брюссельскую капусту вкусно и полезно:

  • Выбирайте брюссельскую капусту с ярко-зелеными, плотно прилегающими листьями. Избегайте овощей с желтыми или увядшими листьями.
  • Перед приготовлением удалите внешние листья и срежьте стебель. Промойте капусту под холодной водой.

Бланширование — это быстрый способ приготовления, который сохраняет цвет и текстуру брюссельской капусты. Опустите капусту в кипящую подсоленную воду на 3-5 минут, затем сразу переложите в ледяную воду, чтобы остановить процесс готовки.

Запекание придаёт брюссельской капусте карамелизированный вкус и хрустящую текстуру. Разрежьте капусту на половинки, смешайте с оливковым маслом, солью и перцем, затем запекайте в духовке при температуре 200 °C около 20-25 минут до золотистой корочки.

Жарка на сковороде с минимальным количеством масла позволяет сохранить хрустящую текстуру и добавить аромат. Нарежьте капусту на половинки или четвертинки и жарьте на среднем огне 10-15 минут, добавив чеснок, лимонный сок или соевый соус для вкуса.

Приготовление на пару — один из лучших способов сохранить питательные вещества. Варите капусту на пару около 5-7 минут до мягкости.

Добавление в супы и рагу

Брюссельская капуста отлично подходит для добавления в супы, рагу и салаты. Её можно использовать как свежую, так и предварительно приготовленную.

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде. 

Ранее мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

здоровье овощи лайфхаки капуста витамины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца