Как выбрать вкусную брюссельскую капусту и как готовить — советы

Брюссельская капуста. Фото: Freepik

Брюссельская капуста — это уникальный овощ, который часто недооценивают. Этот овощ обладает множеством полезных свойств и способен разнообразить ваш рацион.

Новини.LIVE расскажут, чем полезна брюссельская капуста и как правильно ее готовить, чтобы наслаждаться её вкусом и полезными свойствами.

Читайте также:

Брюссельская капуста — это не только вкусный, но и невероятно полезный овощ, который легко включить в свой рацион. Правильное приготовление поможет сохранить все её полезные свойства и насладиться уникальным вкусом.

Брюссельская капуста. Фото: Freepik

Польза брюссельской капусты

Брюссельская капуста богата витаминами C, K, и витаминами группы B, включая фолат (B9).

Витамин C способствует укреплению иммунной системы, а витамин K необходим для здоровья костей и нормального свёртывания крови.

Фолат важен для клеточного роста и деления, особенно полезен для беременных женщин.

Брюссельская капуста содержит мощные антиоксиданты, такие как каемпферол и кемпферол, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития хронических заболеваний.

Брюссельская капуста. Фото: Freepik

Поддержка пищеварения

Клетчатка, содержащаяся в брюссельской капусте, способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и поддерживает здоровье кишечника.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Калий и клетчатка в брюссельской капусте помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина и артериального давления.

Противовоспалительные свойства

Исследования показывают, что брюссельская капуста обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в организме и улучшить общее состояние здоровья.

Поддержка иммунной системы

Высокое содержание витамина C и других антиоксидантов помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.

Секреты приготовления брюссельской капусты

Чтобы сохранить максимум полезных свойств и раскрыть вкус брюссельской капусты, важно правильно её готовить.

Вот несколько способов, которые помогут вам приготовить брюссельскую капусту вкусно и полезно:

Выбирайте брюссельскую капусту с ярко-зелеными, плотно прилегающими листьями. Избегайте овощей с желтыми или увядшими листьями.

Перед приготовлением удалите внешние листья и срежьте стебель. Промойте капусту под холодной водой.

Бланширование — это быстрый способ приготовления, который сохраняет цвет и текстуру брюссельской капусты. Опустите капусту в кипящую подсоленную воду на 3-5 минут, затем сразу переложите в ледяную воду, чтобы остановить процесс готовки.

Запекание придаёт брюссельской капусте карамелизированный вкус и хрустящую текстуру. Разрежьте капусту на половинки, смешайте с оливковым маслом, солью и перцем, затем запекайте в духовке при температуре 200 °C около 20-25 минут до золотистой корочки.

Жарка на сковороде с минимальным количеством масла позволяет сохранить хрустящую текстуру и добавить аромат. Нарежьте капусту на половинки или четвертинки и жарьте на среднем огне 10-15 минут, добавив чеснок, лимонный сок или соевый соус для вкуса.

Приготовление на пару — один из лучших способов сохранить питательные вещества. Варите капусту на пару около 5-7 минут до мягкости.

Добавление в супы и рагу

Брюссельская капуста отлично подходит для добавления в супы, рагу и салаты. Её можно использовать как свежую, так и предварительно приготовленную.

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Ранее мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру.