Робочі поради, які допоможуть вибрати солодкі мандарини у магазині

Мандарини в ящику. Фото: Freepik

Сезон соковитих і солодких мандаринів у розпалі. Але як вибрати справді смачні цитрусові? Пропонуємо вам кілька рекомендацій, які допоможуть впоратися із цим завданням.

Новини.LIVE розкажуть про кілька простих, але перевірених рекомендацій, завдяки яким можна вибрати ароматні та соковиті мандарини.

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Вибір солодких мандаринів — завдання не з легких, особливо коли вони лежать на прилавку у різноманітності сортів та розмірів.

Зверніть увагу на аромат

Найперша ознака, за якою можна визначити стиглість і насолоду мандаринів, — це запах. Солодкі та соковиті мандарини мають насичений цитрусовий аромат, навіть коли вони ще не очищені. Тому, піднісши плід до носа, відчуйте його запах. Якщо він яскраво виражений, є ймовірність, що мандарин буде солодким.

Враховуйте країну походження

Мандарини з різних країн можуть значно відрізнятися за смаком. Зазвичай у сезон (восени та взимку) найсолодшими вважаються мандарини з Марокко та Ізраїлю. Марокканські мандарини часто мають насичений помаранчевий колір, тонку шкірку та солодкий смак. Варіанти з Туреччини та Іспанії теж можуть бути смачними, але зазвичай вони кисліші, тому що вирощені в умовах іншого клімату.

Мандарини без шкірки. Фото: Freepik

Огляньте шкірку

Колір шкірки — це не завжди показник солодощі, але стан і текстура шкірки можуть багато чого підказати про якість плода. У солодких мандаринів шкірка зазвичай гладка і без плям, з насиченим помаранчевим відтінком. Уникайте мандаринів із зеленими плямами або темними вм'ятинами — вони можуть бути недозрілими або зіпсованими. Також трохи натисніть на шкірку: якщо вона м'яка, але при цьому пружна, то мандарин швидше за все стиглий і солодкий.

Оцініть вагу мандарина

Вага фрукта також має значення. Візьміть мандарин в руку: якщо він важкий для свого розміру, це говорить про його соковитість, а отже, і про солодощі. Легкі мандарини, навпаки, можуть виявитися сухими і менш солодкими.

Мандарини на столі. Фото: Freepik

Спробуйте трохи притиснути шкірку

Іноді визначити якість мандарина можна, якщо трохи натиснути на його шкірку. Якщо при цьому виділяється легкий сік або ефірна олія з яскравим цитрусовим запахом, то плід, найімовірніше, буде соковитим та смачним.

Зверніть увагу на форму та розмір

Зазвичай маленькі мандарини бувають солодшими, ніж великі. Зокрема, сорти клементини та "марокканки" відрізняються невеликим розміром та дуже солодким смаком. Якщо ви бачите мандарини з плескатою формою — вони теж, як правило, мають більш виражений солодкий смак.

Перевірте наявність кісточок

Якщо це можливо, зверніть увагу на наявність кісточок. Як правило, солодкі сорти, такі як клементини, містять мінімальну кількість кісточок або без них. Мандарини з великою кількістю кісточок часто бувають менш солодкими.

Солодкі мандарини зазвичай мають насичений аромат, гладку шкірку без плям та соковиту структуру. Важливо вибирати їх у сезон та враховувати країну походження, віддаючи перевагу плодам з Марокко чи Ізраїлю. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете щоразу вибирати найсолодші та соковиті мандарини для столу.

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