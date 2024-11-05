Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Как выбрать сладкие мандарины в магазине — рабочие советы arrow

Как выбрать сладкие мандарины в магазине — рабочие советы

5 ноября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рабочие советы, которые помогут выбрать сладкие мандарины в магазине
Мандарины в ящике. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сезон сочных и сладких мандаринов в самом разгаре. Но как выбрать действительно вкусные цитрусовые? Предлагаем вам несколько рекомендаций, которые помогут справиться с этой задачей. 

Новини.LIVE расскажут про несколько простых, но проверенных рекомендаций, благодаря которым можно выбрать самые ароматные и сочные мандарины.

Читайте также:

Выбор сладких мандаринов — задача не из легких, особенно когда они лежат на прилавке в разнообразии сортов и размеров. 

Обратите внимание на аромат

Самый первый признак, по которому можно определить спелость и сладость мандаринов, — это запах. Сладкие и сочные мандарины всегда имеют насыщенный цитрусовый аромат, даже когда они еще не очищены. Поэтому, поднеся плод к носу, почувствуйте его запах. Если он ярко выражен, есть высокая вероятность, что мандарин будет сладким.

Учитывайте страну происхождения

Мандарины из разных стран могут значительно отличаться по вкусу. Обычно в сезон (осенью и зимой) самыми сладкими считаются мандарины из Марокко и Израиля. Марокканские мандарины часто имеют насыщенный оранжевый цвет, тонкую кожуру и сладкий вкус. Варианты из Турции и Испании тоже могут быть вкусными, но обычно они более кислые, так как выращены в условиях другого климата.

как выбрать сладкие мандарины
Мандарины без кожуры. Фото: Freepik

Осмотрите кожуру

Цвет кожуры — это не всегда показатель сладости, но состояние и текстура кожицы могут подсказать многое о качестве плода. У сладких мандаринов кожура обычно гладкая и без пятен, с насыщенным оранжевым оттенком. Избегайте мандаринов с зелеными пятнами или темными вмятинами — они могут быть недозрелыми или испорченными. Также слегка нажмите на кожуру: если она мягкая, но при этом упругая, то мандарин, скорее всего, спелый и сладкий.

Оцените вес мандарина

Вес фрукта тоже имеет значение. Возьмите мандарин в руку: если он тяжелый для своего размера, это говорит о его сочности, а значит, и о сладости. Легкие мандарины, напротив, могут оказаться суховатыми и менее сладкими.

советы, как выбрать сладкие мандарины
Мандарины на столе. Фото: Freepik

Попробуйте немного прижать кожуру

Иногда определить качество мандарина можно, если слегка надавить на его кожуру. Если при этом выделяется легкий сок или эфирное масло с ярким цитрусовым запахом, то плод скорее всего будет сочным и вкусным.

Обратите внимание на форму и размер

Обычно маленькие мандарины бывают слаще, чем крупные. В частности, сорта клементины и "марокканки" отличаются небольшим размером и очень сладким вкусом. Если вы видите мандарины с приплюснутой формой — они тоже, как правило, имеют более выраженный сладкий вкус.

Проверьте наличие косточек

Если это возможно, обратите внимание на наличие косточек. Как правило, сладкие сорта, такие как клементины, содержат минимальное количество косточек или вовсе без них. Мандарины с большим количеством косточек часто бывают менее сладкими.

Сладкие мандарины обычно имеют насыщенный аромат, гладкую кожуру без пятен и сочную структуру. Важно выбирать их в сезон и учитывать страну происхождения, отдавая предпочтение плодам из Марокко или Израиля. Следуя этим рекомендациям, вы сможете каждый раз выбирать самые сладкие и сочные мандарины для стола.

Ранее мы писали, вот что будет, если есть мандарины каждый день

Также мы рассказывали, что цены на цитрусовые особенно "кусаются" — какова средняя стоимость фруктов

Также мы писали про то, что в Украине рекордно подорожал популярный "новогодний" продукт — почему так

мандарины цитрусовые советы фрукты лайфхаки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

20:47 Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

20:19 Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований

20:15 Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском

20:14 Языковой скандал в книжном магазине Киева — полиция отреагировала

20:00 Мужчины 50+ — мобилизуют ли их в ноябре

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

20:47 Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК

20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

20:19 Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований

20:15 Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском

20:14 Языковой скандал в книжном магазине Киева — полиция отреагировала

20:00 Мужчины 50+ — мобилизуют ли их в ноябре

19:53 Трамп проголосовал на выборах и заявил об уверенности в победе

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали