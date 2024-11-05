Рабочие советы, которые помогут выбрать сладкие мандарины в магазине

Мандарины в ящике. Фото: Freepik

Сезон сочных и сладких мандаринов в самом разгаре. Но как выбрать действительно вкусные цитрусовые? Предлагаем вам несколько рекомендаций, которые помогут справиться с этой задачей.

Новини.LIVE расскажут про несколько простых, но проверенных рекомендаций, благодаря которым можно выбрать самые ароматные и сочные мандарины.

Читайте также:

Выбор сладких мандаринов — задача не из легких, особенно когда они лежат на прилавке в разнообразии сортов и размеров.

Обратите внимание на аромат

Самый первый признак, по которому можно определить спелость и сладость мандаринов, — это запах. Сладкие и сочные мандарины всегда имеют насыщенный цитрусовый аромат, даже когда они еще не очищены. Поэтому, поднеся плод к носу, почувствуйте его запах. Если он ярко выражен, есть высокая вероятность, что мандарин будет сладким.

Учитывайте страну происхождения

Мандарины из разных стран могут значительно отличаться по вкусу. Обычно в сезон (осенью и зимой) самыми сладкими считаются мандарины из Марокко и Израиля. Марокканские мандарины часто имеют насыщенный оранжевый цвет, тонкую кожуру и сладкий вкус. Варианты из Турции и Испании тоже могут быть вкусными, но обычно они более кислые, так как выращены в условиях другого климата.

Мандарины без кожуры. Фото: Freepik

Осмотрите кожуру

Цвет кожуры — это не всегда показатель сладости, но состояние и текстура кожицы могут подсказать многое о качестве плода. У сладких мандаринов кожура обычно гладкая и без пятен, с насыщенным оранжевым оттенком. Избегайте мандаринов с зелеными пятнами или темными вмятинами — они могут быть недозрелыми или испорченными. Также слегка нажмите на кожуру: если она мягкая, но при этом упругая, то мандарин, скорее всего, спелый и сладкий.

Оцените вес мандарина

Вес фрукта тоже имеет значение. Возьмите мандарин в руку: если он тяжелый для своего размера, это говорит о его сочности, а значит, и о сладости. Легкие мандарины, напротив, могут оказаться суховатыми и менее сладкими.

Мандарины на столе. Фото: Freepik

Попробуйте немного прижать кожуру

Иногда определить качество мандарина можно, если слегка надавить на его кожуру. Если при этом выделяется легкий сок или эфирное масло с ярким цитрусовым запахом, то плод скорее всего будет сочным и вкусным.

Обратите внимание на форму и размер

Обычно маленькие мандарины бывают слаще, чем крупные. В частности, сорта клементины и "марокканки" отличаются небольшим размером и очень сладким вкусом. Если вы видите мандарины с приплюснутой формой — они тоже, как правило, имеют более выраженный сладкий вкус.

Проверьте наличие косточек

Если это возможно, обратите внимание на наличие косточек. Как правило, сладкие сорта, такие как клементины, содержат минимальное количество косточек или вовсе без них. Мандарины с большим количеством косточек часто бывают менее сладкими.

Сладкие мандарины обычно имеют насыщенный аромат, гладкую кожуру без пятен и сочную структуру. Важно выбирать их в сезон и учитывать страну происхождения, отдавая предпочтение плодам из Марокко или Израиля. Следуя этим рекомендациям, вы сможете каждый раз выбирать самые сладкие и сочные мандарины для стола.

Ранее мы писали, вот что будет, если есть мандарины каждый день.

Также мы рассказывали, что цены на цитрусовые особенно "кусаются" — какова средняя стоимость фруктов

Также мы писали про то, что в Украине рекордно подорожал популярный "новогодний" продукт — почему так.