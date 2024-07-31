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Як відрізнити справжній рис від підробки та перевірити його якість

31 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як відрізнити справжній рис від підробки та перевірити його якість
Рис у тарілці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Відрізнити справжній рис від підробки та перевірити його якість можна кількома способами. Ми розповімо про кілька простих лайфхаків.

Новини.LIVE розкажуть про кілька порад, які допоможуть вам вибрати якісний рис.

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Використовуючи ці методи, ви зможете визначити якість рису. Звертайте увагу на всі ознаки та тести у комплексі, щоб зробити правильний вибір.

Візуальний огляд

Справжній рис має однорідну форму та розмір зерен. Якщо ви бачите значні відмінності у розмірі чи формі зерен у одній партії, це може бути ознакою підробки.

Натуральний рис має природний білий або коричневий колір, залежно від сорту. Підроблений рис може мати дуже яскравий, білий колір через використання відбілювачів або хімічних добавок.

як перевірити якість рису
Рис у тарілку. Фото: Freepik

Перевірка текстури та щільності

Візьміть кілька зерен та роздавіть їх пальцями. Справжній рис повинен бути твердим і важкороздавлюваним. Підроблений рис може бути тендітним і легко кришитися.

Тест на воду

Насипте невелику кількість рису у склянку з водою. Справжній рис осяде на дно склянки, а підроблений (наприклад, виготовлений із пластику) може плавати на поверхні або повільно опускатися.

Тест на готування

Зваріть невелику кількість рису. Справжній рис вариться і стає м'яким, збільшуючись обсягом. Підроблений рис може залишатися твердим, мати дивний запах або виділяти багато крохмалю, роблячи воду каламутною.

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Рис та спеції. Фото: Freepik

Візьміть кілька зерен та підпаліть їх. Справжній рис просто згорить, а підроблений (наприклад, пластиковий) почне плавитися та виділяти запах паленого пластику.

Тест із йодом

Додайте краплю йоду у воду із розчиненими зернами рису. Справжній рис може трохи змінити колір води, але підроблений рис, що містить крохмаль, стане синім або фіолетовим.

Додаткові поради

Купуйте рис у перевірених постачальників та брендів. Зверніть увагу на упаковку та інформацію про виробника.

Понюхайте рис перед приготуванням. Справжній рис має характерний натуральний запах, тоді як підроблений рис може пахнути хімікатами або запаху взагалі.

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