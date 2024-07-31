Как отличить подлинный рис от подделки и проверить его качество

Рис в тарелке. Фото: Freepik

Отличить настоящий рис от подделки и проверить его качество можно несколькими способами. Мы расскажем про несколько простых лайфхаков.

Новини.LIVE расскажут про несколько советов, которые помогут вам выбрать качественный рис.

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Используя эти методы, вы сможете определить качество риса. Обращайте внимание на все признаки и тесты в комплексе, чтобы сделать правильный выбор.

Визуальный осмотр

Подлинный рис имеет однородную форму и размер зерен. Если вы видите значительные различия в размере или форме зерен в одной партии, это может быть признаком подделки.

Натуральный рис имеет естественный белый или коричневый цвет в зависимости от сорта. Поддельный рис может иметь слишком яркий, белоснежный цвет из-за использования отбеливателей или химических добавок.

Рис в тарелке. Фото: Freepik

Проверка текстуры и плотности

Возьмите несколько зерен и раздавите их пальцами. Настоящий рис должен быть твердым и труднораздавливаемым. Поддельный рис может быть хрупким и легко крошиться.

Тест на воду

Насыпьте небольшое количество риса в стакан с водой. Настоящий рис осядет на дно стакана, а поддельный (например, сделанный из пластика) может плавать на поверхности или медленно опускаться.

Тест на готовку

Сварите небольшое количество риса. Настоящий рис варится и становится мягким, увеличиваясь в объеме. Поддельный рис может оставаться твердым, иметь странный запах или выделять много крахмала, делая воду мутной.

Рис и специи. Фото: Freepik

Возьмите несколько зерен и подожгите их. Настоящий рис просто сгорит, а поддельный (например, пластиковый) начнет плавиться и выделять запах жженого пластика.

Тест с йодом

Добавьте каплю йода в воду с растворенными зернами риса. Настоящий рис может слегка изменить цвет воды, но поддельный рис, содержащий крахмал, станет синим или фиолетовым.

Дополнительные советы

Покупайте рис у проверенных поставщиков и брендов. Обратите внимание на упаковку и информацию о производителе.

Понюхайте рис перед приготовлением. Подлинный рис имеет характерный натуральный запах, тогда как поддельный рис может пахнуть химикатами или не иметь запаха вообще.

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