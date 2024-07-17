Спеція до супів та овочевих страв із плодочок перцю — як правильно використовувати

Солодкий перець. Фото: Freepik

Плодоніжки солодкого перцю — це дивовижний інгредієнт, який часто викидається, але насправді може стати чудовою спецією для багатьох страв. Вони надають їжі унікального аромату та смаку, збагачуючи кулінарні шедеври новими нотками.

Новини.LIVE розкажуть, як можна використовувати плодоніжки солодкого перцю в кулінарії.

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Збір плодоніжок

Під час приготування страв із солодкого перцю, не викидайте плодоніжки. Збирайте їх і зберігайте в холодильнику в закритому контейнері, якщо плануєте використовувати їх найближчим часом, або заморожуйте для тривалого зберігання.

Перед використанням плодоніжок переконайтеся, що вони чисті. Промийте їх під холодною водою, щоб видалити бруд та пил.

Спеції та перець. Фото: Freepik

Розкладіть плодоніжки на деко або решітці в приміщенні, що добре провітрюється. Залишіть їх на кілька днів, поки вони повністю не висохнуть. Періодично перевертайте, щоб сохли рівномірно.

Сушіння в духовці

Розігрійте духовку до 50-60 °C. Розкладіть плодоніжки на деко в один шар. Сушіть їх протягом 3-4 годин, відкривши дверцята духовки для циркуляції повітря. Періодично перевіряйте, щоби не пересушити.

Сушіння в дегідрататорі

Викладіть плодоніжки на піддони дегідратора. Встановіть температуру на 55 °C і сушіть протягом 8-12 годин, перевіряючи готовність.

Подрібнення плодоніжок

Висушені плодоніжки можна подрібнити вручну за допомогою ступки. Це триватиме небагато часу, але дозволить контролювати розмір частинок.

Використовуйте блендер або кавомолку для швидкого та ефективного подрібнення плодоніжок до стану порошку. Подрібніть невеликими порціями, щоб досягти рівномірної текстури.

Солодкий перець. Фото: Freepik

Покладіть подрібнені плодоніжки в герметичні скляні або пластикові контейнери. Зберігайте у прохолодному, сухому місці, далеко від прямих сонячних променів.

Застосування у кулінарії

Додайте подрібнені плодоніжки в супи та соуси для надання глибини смаку. Вони особливо добре поєднуються з томатними та овочевими супами.

Використовуйте порошок із плодоніжок у маринадах для м'яса та риби. Він надасть стравам цікавого аромату та легкої пікантності.

Змішуйте порошок плодоніжок з іншими спеціями, такими як паприка, часник, цибуля, орегано та базилік, для створення унікальних сухих сумішей спецій.

Посипайте порошком із плодоніжок запечені або смажені овочі. Це додасть страві цікавий смак та аромат.

Додайте невелику кількість порошку в тісто для хліба або булочок. Це надасть випічці незвичайного смаку.

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