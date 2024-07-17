Специя к супам и овощным блюдам из плодожек перца — как правильно использовать

Сладкий перец. Фото: Freepik

Плодоножки сладкого перца — это удивительный ингредиент, который часто выбрасывается, но на самом деле может стать прекрасной специей для многих блюд. Они придают еде уникальный аромат и вкус, обогащая кулинарные шедевры новыми нотками.

Новини.LIVE расскажут, как можно использовать плодоножки сладкого перца в кулинарии.

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Сбор плодоножек

Во время приготовления блюд из сладкого перца, не выбрасывайте плодоножки. Собирайте их и храните в холодильнике в закрытом контейнере, если планируете использовать их в ближайшее время, или замораживайте для длительного хранения.

Перед использованием плодоножек убедитесь, что они чистые. Промойте их под холодной водой, чтобы удалить грязь и пыль.

Специи и перец. Фото: Freepik

Разложите плодоножки на противне или решетке в хорошо проветриваемом помещении. Оставьте их на несколько дней, пока они полностью не высохнут. Периодически переворачивайте, чтобы они сохли равномерно.

Сушка в духовке

Разогрейте духовку до 50-60 °C. Разложите плодоножки на противне в один слой. Сушите их в течение 3-4 часов, приоткрыв дверцу духовки для циркуляции воздуха. Периодически проверяйте, чтобы не пересушить.

Сушка в дегидраторе

Выложите плодоножки на поддоны дегидратора. Установите температуру на 55 °C и сушите в течение 8-12 часов, проверяя готовность.

Измельчение плодоножек

Высушенные плодоножки можно измельчить вручную с помощью ступки и пестика. Это займет немного времени, но позволит контролировать размер частиц.

Используйте блендер или кофемолку для быстрого и эффективного измельчения плодоножек до состояния порошка. Измельчайте небольшими порциями, чтобы добиться равномерной текстуры.

Сладкий перец. Фото: Freepik

Переложите измельченные плодоножки в герметичные стеклянные или пластиковые контейнеры. Храните в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Применение в кулинарии

Добавляйте измельченные плодоножки в супы и соусы для придания глубины вкуса. Они особенно хорошо сочетаются с томатными и овощными супами.

Используйте порошок из плодоножек в маринадах для мяса и рыбы. Он придаст блюдам интересный аромат и легкую пикантность.

Смешивайте порошок плодоножек с другими специями, такими как паприка, чеснок, лук, орегано и базилик, для создания уникальных сухих смесей специй.

Посыпайте порошком из плодоножек запеченные или жареные овощи. Это добавит блюду интересный вкус и аромат.

Добавляйте небольшое количество порошка в тесто для хлеба или булочек. Это придаст выпечке необычный вкус.

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