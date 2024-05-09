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Як висушити гриби в духовці і не зіпсувати продукт

9 травня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як правильно сушити гриби у духовці, щоб їх не зіпсувати – список рекомендацій
Гриби на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Зберігання грибів у сухому вигляді, це чудовий спосіб, який виручить у приготуванні багатьох страв. Їх можна висушити самостійно в духовці, але важливо дотримуватися декількох рекомендацій, щоб не зіпсувати продукт.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Висушити гриби в духовці — це відмінний спосіб зберегти їх на довгий термін. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете висушити гриби в духовці, зберігаючи їх свіжий смак і поживні властивості.

Підготовка грибів

Перш ніж розпочати процес сушіння, гриби необхідно добре очистити від ґрунту та сміття. Відріжте кінці ніжок та промийте гриби під проточною водою. Після цього обсушіть їх паперовим рушником.

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Гриби у кошику. Фото: Freepik

Розрізання грибів

Деякі гриби можна сушити повністю, але більші або товстостінні гриби краще нарізати на тонкі скибочки. Це допоможе їм висохнути рівномірно та швидше.

Налаштування духової шафи

Попередньо розігрійте духовку до низької температури, зазвичай близько 50-60 ºС. Не рекомендується використовувати більш високі температури, щоб уникнути пересушування грибів та втрати їх смаку.

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Гриби гливи. Фото: Freepik

Розподіл грибів

Поступово розподіліть нарізані або цілі гриби на листі, попередньо покритому пергаментним папером. Забезпечте достатню відстань між грибами для гарної циркуляції повітря.

Сушіння та час

Помістіть деко з грибами в духовку і залиште їх сушитися на низькій температурі. Час сушіння може змінюватись в залежності від типу та розміру грибів, але зазвичай це займає від кількох годин до цілого дня.

Перевірка готовності

Гриби готові, коли вони повністю висохли і стали крихкими на дотик. Вони не повинні бути гнучкими чи сирими. Великі гриби можуть вимагати більшого часу для сушіння.

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