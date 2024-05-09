Как правильно сушить грибы в духовке, чтобы их не испортить — список рекомендаций

Грибы на столе. Фото: Freepik

Хранение грибов в сухом виде — это отличный способ, который выручит в приготовлении многих блюд. Их можно высушить самостоятельно в духовом шкафу, но важно соблюдать несколько рекомендаций, чтобы не испортить продукт.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Высушить грибы в духовом шкафу — это отличный способ сохранить их на долгий срок. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете высушить грибы в духовом шкафу, сохраняя их свежий вкус и питательные свойства.

Подготовка грибов

Прежде чем начать процесс сушки, грибы необходимо хорошо очистить от почвы и мусора. Отрежьте концы ножек и промойте грибы под проточной водой. После этого обсушите их бумажным полотенцем.

Грибы в корзине. Фото: Freepik

Разрезание грибов

Некоторые грибы можно сушить целиком, но более крупные или толстостенные грибы лучше нарезать на тонкие ломтики. Это поможет им высохнуть равномерно и быстрее.

Настройка духового шкафа

Предварительно разогрейте духовой шкаф до низкой температуры, обычно около 50-60 ºС. Не рекомендуется использовать более высокие температуры, чтобы избежать пересушивания грибов и потери их вкуса.

Грибы вешенки. Фото: Freepik

Распределение грибов

Равномерно распределите нарезанные или целые грибы на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой. Обеспечьте достаточное расстояние между грибами для хорошей циркуляции воздуха.

Сушка и время

Поместите противень с грибами в духовой шкаф и оставьте их сушиться на низкой температуре. Время сушки может варьироваться в зависимости от типа и размера грибов, но обычно это занимает от нескольких часов до целого дня.

Проверка готовности

Грибы готовы, когда они полностью высохли и стали хрупкими на ощупь. Они не должны быть гибкими или сырыми. Крупные грибы могут потребовать большего времени для сушки.

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