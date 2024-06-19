Гриби на зиму — рецепт, як сушити та консервувати

Лісові гриби. Фото: Freepik

Гриби — це не тільки смачний, а й корисний продукт, який можна зберегти на зиму різними способами. Сушіння та консервація грибів дозволяють насолоджуватися їх смаком та ароматом у будь-яку пору року.

Новини.LIVE. зібрали розширений посібник із сушіння та консервації грибів на зиму.

Читайте також:

Сушіння та консервація грибів — це відмінні способи зберегти їх на зиму, забезпечуючи себе смачним і корисним продуктом цілий рік. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися ароматом та смаком лісових грибів, незалежно від сезону.

Сушіння грибів

Для сушіння підійдуть такі гриби, як білі, лисички, опеньки, підберезники, подосиновики. Вибирайте свіжі, щільні гриби без пошкоджень та гнилі.

Ретельно очистіть гриби від бруду, листя та хвої за допомогою ножа та м'якої щітки. Не мийте гриби водою, оскільки вони вбирають вологу і можуть погано висихати.

Сушіння грибів на повітрі

Наріжте гриби тонкими скибочками (близько 5 мм завтовшки). Розкладіть гриби в один шар на решітці, деку або нанизайте їх на нитку.

Залишіть гриби в сухому, добре провітрюваному місці, захищеному від прямого сонячного проміння. Процес сушіння може зайняти від кількох днів до тижня залежно від умов.

Сушіння в духовці

Розігрійте духовку до 50-60 °C. Розкладіть гриби на листі, застеляному пергаментним папером, в один шар.

Сушіть гриби з відкритими дверцятами духовки для циркуляції повітря. Регулярно перевертайте гриби. Час сушіння може тривати 4-8 годин.

Сушіння в електросушарці

Розкладіть гриби на піддонах сушарки на один шар. Встановіть температуру 50-60 °C і сушіть гриби протягом 6-12 годин залежно від товщини скибочок і потужності сушарки.

Гриби на столі. Фото: Freepik

Зберігання сушених грибів

Упаковка: Помістіть висушені гриби в скляні герметичні банки, паперові або тканинні мішечки.

Зберігайте сушені гриби в прохолодному, сухому та темному місці. Термін зберігання — до року.

Консервація грибів

Вибирайте міцні та свіжі гриби. Очистіть їх від бруду та сміття. На відміну від сушіння, для консервації гриби потрібно вимити та нарізати на шматочки однакового розміру.

Маринування грибів

Вам знадобиться:

1 кг грибів;

1 літр води;

100 мл оцту (9%);

2 столові ложки солі;

1 столова ложка цукру;

5-6 лаврового листя;

10 горошин чорного перцю;

5 бутонів гвоздики.

Спосіб приготування

Відваріть гриби у підсоленій воді (1 столова ложка солі на 1 літр води) 10-15 хвилин. Злийте воду та промийте гриби.

Приготуйте маринад, закип'ятивши воду із сіллю, цукром, спеціями та оцтом. Покладіть гриби в киплячий маринад та варіть ще 10 хвилин.

Розкладіть гарячі гриби по стерилізованих банках, залийте маринадом і закатайте кришками. Охолодіть банки та зберігайте у прохолодному місці.

Соління грибів

Вам знадобиться:

1 кг грибів;

50 г солі;

2-3 лаврові листи;

5-6 горошин чорного перцю;

2-3 зубчики часнику;

кріп.

Спосіб приготування

Очистіть та вимийте гриби. Відваріть у підсоленій воді 10-15 хвилин, потім злийте воду та промийте.

Викладіть гриби шарами в емальований або скляний посуд, пересипаючи кожен шар сіллю та додаючи спеції та нарізаний часник.

Накрийте гриби чистою тканиною і поставте гніт. Тримайте при температурі 5-10°C. Гриби будуть готові за 3-4 тижні.

Гриби на столі. Фото: Freepik

Консервування у власному соку

Вам знадобиться:

1 кг грибів;

1 столова ложка солі.

Спосіб приготування

Нарізані гриби складіть у каструлю, посоліть та варіть на повільному вогні до виділення соку (близько 20-30 хвилин).

Розкладіть гарячі гриби по стерилізованих банках, залийте соком, що виділився, і закатайте кришками. Стерилізуйте банки в окропі 20-30 хвилин. Охолодіть та зберігайте у прохолодному місці.

Зберігання консервованих грибів

Зберігайте консервовані гриби у прохолодному, темному місці, наприклад, у підвалі чи коморі. Термін зберігання – до року.

Після розкриття банки зберігайте гриби в холодильнику та вживайте протягом 7-10 днів.

Раніше ми писали, чи потрібно варити печериці перед приготуванням.

Ще ми розповідали, як замаринувати печериці за сім хвилин — удвічі дешевше, ніж у магазині.

Радимо ознайомитися з інформацією про сушений часник — користь та шкода для організму.