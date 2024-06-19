Грибы на зиму — рецепт, как сушить и консервировать

Лесные грибы. Фото: Freepik

Грибы — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно сохранить на зиму различными способами. Сушка и консервация грибов позволяют наслаждаться их вкусом и ароматом в любое время года.

Новини.LIVE. собрали расширенное руководство по сушке и консервации грибов на зиму.

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Сушка и консервация грибов — это отличные способы сохранить их на зиму, обеспечивая себя вкусным и полезным продуктом круглый год. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться ароматом и вкусом лесных грибов, независимо от сезона.

Сушка грибов

Для сушки подойдут такие грибы, как белые, лисички, опята, подберезовики, подосиновики. Выбирайте свежие, плотные грибы без повреждений и гнили.

Тщательно очистите грибы от грязи, листьев и хвои с помощью ножа и мягкой щетки. Не мойте грибы водой, так как они впитывают влагу и могут плохо сохнуть.

Сушка грибов на воздухе

Нарежьте грибы тонкими ломтиками (около 5 мм толщиной). Разложите грибы в один слой на решетке, противне или нанизайте их на нитку.

Оставьте грибы в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Процесс сушки может занять от нескольких дней до недели в зависимости от условий.

Сушка в духовке

Разогрейте духовку до 50-60°C. Разложите грибы на противне, застеленном пергаментной бумагой, в один слой.

Сушите грибы с приоткрытой дверцей духовки для циркуляции воздуха. Регулярно переворачивайте грибы. Время сушки может занять 4-8 часов.

Сушка в электросушилке

Разложите грибы на поддонах сушилки в один слой. Установите температуру 50-60°C и сушите грибы в течение 6-12 часов в зависимости от толщины ломтиков и мощности сушилки.

Грибы на столе. Фото: Freepik

Хранение сушеных грибов

Упаковка: Поместите высушенные грибы в герметичные стеклянные банки, бумажные или тканевые мешочки.

Условия хранения: Храните сушеные грибы в прохладном, сухом и темном месте. Срок хранения — до года.

Консервация грибов

Выбирайте крепкие и свежие грибы. Очистите их от грязи и мусора. В отличие от сушки, для консервации грибы нужно вымыть и нарезать на кусочки одинакового размера.

Маринование грибов

Вам понадобится:

1 кг грибов;

1 литр воды;

100 мл уксуса (9%);

2 столовые ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

5-6 лавровых листьев;

10 горошин черного перца;

5 бутонов гвоздики.

Способ приготовления

Отварите грибы в подсоленной воде (1 столовая ложка соли на 1 литр воды) 10-15 минут. Слейте воду и промойте грибы.

Приготовьте маринад, вскипятив воду с солью, сахаром, специями и уксусом. Положите грибы в кипящий маринад и варите еще 10 минут.

Разложите горячие грибы по стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте крышками. Охладите банки и храните в прохладном месте.

Засолка грибов

Вам понадобится:

1 кг грибов;

50 г соли;

2-3 лавровых листа;

5-6 горошин черного перца;

2-3 зубчика чеснока;

укроп.

Способ приготовления

Очистите и вымойте грибы. Отварите в подсоленной воде 10-15 минут, затем слейте воду и промойте.

Выложите грибы слоями в эмалированную или стеклянную посуду, пересыпая каждый слой солью и добавляя специи и нарезанный чеснок.

Накройте грибы чистой тканью и поставьте гнет. Храните при температуре 5-10°C. Грибы будут готовы через 3-4 недели.

Грибы на столе. Фото: Freepik

Консервирование в собственном соку

Вам понадобится:

1 кг грибов;

1 столовая ложка соли.

Способ приготовления

Нарезанные грибы сложите в кастрюлю, посолите и варите на медленном огне до выделения сока (около 20-30 минут).

Разложите горячие грибы по стерилизованным банкам, залейте выделившимся соком и закатайте крышками. Стерилизуйте банки в кипящей воде 20-30 минут. Охладите и храните в прохладном месте.

Хранение консервированных грибов

Храните консервированные грибы в прохладном, темном месте, например, в подвале или кладовке. Срок хранения — до года.

После вскрытия банки храните грибы в холодильнике и употребите в течение 7-10 дней.

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