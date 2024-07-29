Як правильно висушити та законсервувати гриби на зиму: покрокове керівництво

Лісні гриби. Фото: Freepik

Сушіння та консервування грибів на зиму — це два популярні способи збереження лісових грибів для тривалого зберігання. Обидва методи мають свої переваги та вимагають певних знань та навичок.

Новини.LIVE зібрали поради про процес сушіння та консервування грибів.

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Сушіння грибів

Сушіння грибів — це процес видалення вологи з грибів, який дозволяє зберегти їх на довгий час. Правильне сушіння дозволяє зберегти аромат, смак та поживні властивості грибів.

Підготовка грибів до сушіння

Лісні гриби. Фото: Freepik

Для сушіння найкраще підходять:

білі гриби;

підберезники;

подосиновики;

лисички;

опеньки.

Гриби мають бути свіжими, без пошкоджень та слідів гниття.

Гриби ретельно очищають від бруду та сміття. Їх не миють, щоб уникнути поглинання зайвої вологи. Якщо гриби дуже забруднені, їх можна акуратно протерти вологою тканиною або щіткою. Гриби нарізають тонкими скибочками завтовшки близько 5-7 мм. Невеликі гриби можна сушити повністю.

Сушіння на повітрі

Розкладіть гриби на чистій тканині або на папері в один шар. Залиште на повітрі в добре провітрюваному місці, захищеному від прямого сонячного проміння.

Періодично перевертайте гриби для рівномірного сушіння. Процес може зайняти від кількох днів до тижня, залежно від умов.

Сушіння в духовці

Розігрійте духовку до 40-50 °C. Розкладіть гриби на деку в один шар. Залиште дверцята духовки відкритої для циркуляції повітря. Сушіть гриби кілька годин, періодично перевіряючи їхній стан і перемішуючи.

Сушіння в електросушарці

Розкладіть гриби на ґратах сушарки. Встановіть температуру від 40 до 50 °C.

Сушіть гриби 6-12 годин залежно від їхньої товщини та вологості. Зберігання сушених грибів. Після сушіння гриби мають бути ламкими і легко ламатися.

Зберігайте сушені гриби у герметичних контейнерах або паперових пакетах у прохолодному, сухому та темному місці. За умови правильного зберігання вони збережуть свої властивості до року.

Лісні гриби. Фото: Freepik

Консервування грибів

Консервування грибів — це процес їх збереження в маринаді або розсолі, що дозволяє насолоджуватися ними протягом усього року. Для консервування підходять печериці, опеньки, маслюки, білі гриби та інші їстівні гриби.

Гриби ретельно миють, очищають від бруду та обрізають пошкоджені ділянки. Великі гриби нарізають на шматочки, дрібні можна консервувати цілком.

Рецепт маринованих грибів

Вам знадобиться:

1 кг грибів;

1 літр води;

1 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

100 мл оцту (9%);

2-3 лаврові листи;

5-7 горошин чорного перцю;

5-7 горошин запашного перцю;

2-3 гвоздики (за бажанням);

2 зубчики часнику (за бажанням).

Спосіб приготування

Покладіть гриби в каструлю з водою і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть гриби 15-20 хвилин, знімаючи піну. Відкиньте гриби на друшляк і промийте під холодною водою.

У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, оцет, лавровий лист, перець та гвоздику. Доведіть маринад до кипіння.

Помістіть гриби у стерилізовані банки. Залийте гарячим маринадом, щоб гриби повністю покриті. Додайте в кожну банку по зубчику часнику (за бажанням).

Щільно закрийте банки стерилізованими кришками. Простерилізуйте банки в окропі протягом 20-30 хвилин (залежно від розміру банок).

Остудити банки і зберігати в прохолодному, темному місці. Консервовані гриби можна зберігати до року. Перед вживанням переконайтеся, що банк не здутий і немає ознак псування.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися смаком лісових грибів цілий рік.

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