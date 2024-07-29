Как правильно высушить и законсервировать грибы на зиму: пошаговое руководство

Лесные грибы. Фото: Freepik

Сушка и консервирование грибов на зиму — это два популярных способа сохранения лесных грибов для долгого хранения. Оба метода имеют свои преимущества и требуют определенных знаний и навыков.

Новини.LIVE собрали советы про процесс сушки и консервирования грибов.

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Сушка грибов

Сушка грибов — это процесс удаления влаги из грибов, который позволяет сохранить их на долгое время. Правильная сушка позволяет сохранить аромат, вкус и питательные свойства грибов.

Подготовка грибов к сушке

Лесные грибы. Фото: Freepik

Для сушки лучше всего подходят:

белые грибы;

подберезовики;

подосиновики;

лисички;

опята.

Грибы должны быть свежими, без повреждений и следов гниения.

Грибы тщательно очищают от грязи и мусора. Их не моют, чтобы избежать впитывания лишней влаги. Если грибы сильно загрязнены, их можно аккуратно протереть влажной тканью или щеткой. Грибы нарезают тонкими ломтиками толщиной около 5-7 мм. Небольшие грибы можно сушить целиком.

Сушка на воздухе

Разложите грибы на чистой ткани или бумаге в один слой. Оставьте на воздухе в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Периодически переворачивайте грибы для равномерной сушки. Процесс может занять от нескольких дней до недели в зависимости от условий.

Сушка в духовке

Разогрейте духовку до 40-50 °C. Разложите грибы на противне в один слой. Оставьте дверцу духовки приоткрытой для циркуляции воздуха. Сушите грибы несколько часов, периодически проверяя их состояние и перемешивая.

Сушка в электросушилке

Разложите грибы на решетках сушилки. Установите температуру 40-50 °C.

Сушите грибы 6-12 часов в зависимости от их толщины и влажности. Хранение сушеных грибов. После сушки грибы должны быть ломкими и легко ломаться.

Храните сушеные грибы в герметичных контейнерах или бумажных пакетах в прохладном, сухом и темном месте. При правильном хранении они сохранят свои свойства до года.

Лесные грибы. Фото: Freepik

Консервирование грибов

Консервирование грибов – это процесс их сохранения в маринаде или рассоле, что позволяет наслаждаться ими в течение всего года. Для консервирования подходят шампиньоны, опята, маслята, белые грибы и другие съедобные грибы.

Грибы тщательно моют, очищают от грязи и обрезают поврежденные участки. Крупные грибы нарезают на кусочки, мелкие можно консервировать целиком.

Рецепт маринованных грибов

Вам понадобится:

1 кг грибов;

1 литр воды;

1 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара;

100 мл уксуса (9%);

2-3 лавровых листа;

5-7 горошин черного перца;

5-7 горошин душистого перца;

2-3 гвоздики (по желанию);

2 зубчика чеснока (по желанию).

Способ приготовления

Поместите грибы в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите грибы 15-20 минут, снимая пену. Откиньте грибы на дуршлаг и промойте под холодной водой.

В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, лавровый лист, перец и гвоздику. Доведите маринад до кипения.

Поместите грибы в стерилизованные банки. Залейте горячим маринадом, чтобы грибы были полностью покрыты. Добавьте в каждую банку по зубчику чеснока (по желанию).

Плотно закройте банки стерилизованными крышками. Простерилизуйте банки в кипящей воде в течение 20-30 минут (в зависимости от размера банок).

Остудите банки и храните в прохладном, темном месте. Консервированные грибы можно хранить до года. Перед употреблением убедитесь, что банка не вздута и нет признаков порчи.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусом лесных грибов круглый год.

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