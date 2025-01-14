Як квашена капуста впливає на організм — користь, шкода та кому категорично неможна

Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашена капуста — традиційний український суперфуд, який славиться своїми численними корисними властивостями. Вона вже давно стала незамінною частиною раціону багатьох українців. Але чи підходить цей продукт абсолютно всім?

Відомий фітнес-тренер Дмитро Глєбов у своєму TikTok-відео розповів, чим корисна квашена капуста та кому слід споживати її обережно.

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Чим корисна квашена капуста

Глєбов наголошує на унікальних властивостях цього ферментованого продукту:

"Ферментована клітковина, пробіотики та пребіотики. Квашена капуста містить так звані симбіотики — сполуки, що одночасно постачають організму корисні бактерії (пробіотики) та живильне середовище для них (пребіотики)", — вважає він.

Квашена капуста. Фото: Freepik

Поліпшення травлення

Цей продукт стимулює вироблення шлункового соку, підвищує рівень ацетилхоліну, покращуючи перистальтику кишківника. Завдяки цьому їжа краще засвоюється, а організм отримує максимум корисних речовин.

Високий вміст вітаміну С

У 100 г продукту міститься до 700 мг вітаміну С, що в 10 разів перевищує добову норму. Це сприяє зміцненню імунітету.

Природний антисептик

Квашена капуста сприяє підвищенню рівня молочної кислоти, яка знищує патогенні мікроорганізми, допомагаючи підтримувати мікрофлору кишківника у здоровому стані.

Квашена капуста з морквою. Фото: Freepik

Кому не можна вживати квашену капусту

Попри беззаперечну користь, цей продукт підходить не всім.

Дмитро Глєбов зазначає, що людям із деякими захворюваннями слід обмежити або взагалі виключити капусту зі свого раціону:

гастрит, гастродуоденіт, синдром подразненого кишківника, виразковий коліт;

ниркова недостатність;

підвищена кислотність шлункового соку.

Чи можна їсти квашену капусту щодня

Думки щодо щоденного вживання цього продукту розходяться. Хоча він має багато переваг, надмірне споживання може мати зворотний ефект.

Згідно з дослідженням південнокорейських науковців, опублікованим у виданні Science Alert:

1–3 порції ферментованих продуктів на день знижують ризик ожиріння;

5 і більше порцій, навпаки, можуть сприяти набору ваги.

Як правильно споживати квашену капусту

Обмежити порції до 100-150 г за раз.

Поєднувати з білковими продуктами та корисними жирами для кращого засвоєння.

Уникати надмірної кількості солі, щоб запобігти затримці рідини в організмі.

Квашена капуста — це смачний, корисний і бюджетний продукт, який може стати справжнім джерелом здоров’я. Проте, як наголошує Дмитро Глєбов:

"Навіть найкорисніший продукт може нашкодити, якщо вживати його надмірно або при певних захворюваннях. Будьте уважні до свого здоров'я!"



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