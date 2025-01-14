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Как влияет квашеная капуста на организм человека — кому нельзя

14 января 2025 00:13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как квашеная капуста влияет на организм — польза, вред и кому категорически нельзя
Квашеная капуста. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашеная капуста — традиционный украинский суперфуд, который славится своими многочисленными полезными свойствами. Она уже давно стала незаменимой частью рациона многих украинцев. Но подходит ли этот продукт абсолютно всем?

Известный фитнес-тренер Дмитрий Глебов в своем TikTok-видео рассказал, чем полезна квашеная капуста и кому следует употреблять ее с осторожностью.

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Чем полезна квашеная капуста

Глебов отмечает уникальные свойства этого ферментированного продукта:

"Ферментированная клетчатка, пробиотики и пребиотики. Квашеная капуста содержит так называемые симбиотики — соединения, одновременно поставляющие организму полезные бактерии (пробиотики) и питательную среду для них (пребиотики)", — считает он.

кому нельзя есть квашеную капусту
Квашеная капуста. Фото: Freepik

Улучшение пищеварения

Этот продукт стимулирует выработку желудочного сока, повышает уровень ацетилхолина, улучшая перистальтику кишечника. Благодаря этому пища лучше усваивается, а организм получает максимум полезных веществ.

Высокое содержание витамина С

В 100 г продукта содержится до 700 мг витамина С, что в 10 раз превышает суточную норму. Это способствует укреплению иммунитета.

Природный антисептик

Квашеная капуста способствует повышению уровня молочной кислоты, которая уничтожает патогенные микроорганизмы, помогая поддерживать микрофлору кишечника в здоровом состоянии.

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Квашеная капуста с морковью. Фото: Freepik

Кому нельзя употреблять квашеную капусту

Несмотря на неоспоримую пользу, этот продукт подходит не всем.

Дмитрий Глебов отмечает, что людям с некоторыми заболеваниями следует ограничить или вообще исключить капусту из своего рациона:

  • гастрит, гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит;
  • почечная недостаточность;
  • повышенная кислотность желудочного сока.

Можно ли есть квашеную капусту ежедневно

Мнения относительно ежедневного употребления этого продукта расходятся. Хотя он имеет много преимуществ, чрезмерное потребление может иметь обратный эффект.

Согласно исследованию южнокорейских ученых, опубликованному в издании Science Alert:

  • 1–3 порции ферментированных продуктов в день снижают риск ожирения;
  • 5 и более порций, наоборот, могут способствовать набору веса.

Как правильно потреблять квашеную капусту

  • Ограничить порции до 100-150 г за раз.
  • Сочетать с белковыми продуктами и полезными жирами для лучшего усвоения.
  • Избегать чрезмерного количества соли, чтобы предотвратить задержку жидкости в организме.

Квашеная капуста — это вкусный, полезный и бюджетный продукт, который может стать настоящим кладезем здоровья. Однако, как отмечает Дмитрий Глебов:

"Даже самый полезный продукт может навредить, если употреблять его чрезмерно или при определенных заболеваниях. Будьте внимательны к своему здоровью!"

Ранее мы писали, когда квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю.

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