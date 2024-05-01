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Як врятувати пересолену крупу та не зіпсувати продукти

1 травня 2024 16:32
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Що робити, якщо пересолити кашу – як виправити.
Каша у тарілці. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Зайва кількість солі здатна зіпсувати навіть найвишуканішу страву. Тому важливо оперативно реагувати на помилку. У цій ситуації можуть допомогти кілька простих, але ефективних порад.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Якщо ваша каша, чи то гречка, рис, булгур чи будь-яка інша, виявилася пересоленою, не впадайте у відчай. Є кілька способів виправити цю ситуацію.

Один із них — приготувати ще одну порцію каші без додавання солі. Після цього об'єднайте дві партії крупи, щоб збалансувати рівень солі у страві.

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Каша у тарілці. Фото: Freepik

Є ще один хитрий метод, який допоможе знизити відчуття надлишкової солоності — додавання обсмажених овочів. Головне — не солити їх під час приготування. Майте на увазі, що картопля і морква особливо добре вбирають сіль, тому вони можуть значно пом'якшити смак пересоленої каші.

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Каша у тарілці. Фото: Freepik

Як врятувати пересолений суп

По-перше, можна спробувати злити частину пересоленого бульйону і замінити його несолоним бульйоном або просто звичайною водою.

Зелений суп з кропиви та шпинату — рецепт
Суп у тарілці. Фото: Freepik

Також можете долити до супу додатковий бульйон або воду, не виливаючи попередній бульйон. Однак майте на увазі, що це може вплинути на консистенцію страви.

А для тих, хто готовий ризикувати та експериментувати, є ще один варіант — додати до супу трохи рису. Просто загорніть його в марлю та опустіть у воду на 15-20 хвилин. Після цього витягніть рис, і ви помітите, що суп уже не такий солоний, як раніше.

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лайфхаки
рис
гречка
сіль
каша

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