Що робити, якщо пересолити кашу – як виправити.

Як врятувати пересолену крупу та не зіпсувати продукти
Зайва кількість солі здатна зіпсувати навіть найвишуканішу страву. Тому важливо оперативно реагувати на помилку. У цій ситуації можуть допомогти кілька простих, але ефективних порад.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як врятувати пересолену кашу
Якщо ваша каша, чи то гречка, рис, булгур чи будь-яка інша, виявилася пересоленою, не впадайте у відчай. Є кілька способів виправити цю ситуацію.
Один із них — приготувати ще одну порцію каші без додавання солі. Після цього об'єднайте дві партії крупи, щоб збалансувати рівень солі у страві.
Є ще один хитрий метод, який допоможе знизити відчуття надлишкової солоності — додавання обсмажених овочів. Головне — не солити їх під час приготування. Майте на увазі, що картопля і морква особливо добре вбирають сіль, тому вони можуть значно пом'якшити смак пересоленої каші.
Як врятувати пересолений суп
По-перше, можна спробувати злити частину пересоленого бульйону і замінити його несолоним бульйоном або просто звичайною водою.
Також можете долити до супу додатковий бульйон або воду, не виливаючи попередній бульйон. Однак майте на увазі, що це може вплинути на консистенцію страви.
А для тих, хто готовий ризикувати та експериментувати, є ще один варіант — додати до супу трохи рису. Просто загорніть його в марлю та опустіть у воду на 15-20 хвилин. Після цього витягніть рис, і ви помітите, що суп уже не такий солоний, як раніше.
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