Что делать, если пересолил кашу — как исправить.

Каша в тарелке. Фото: Freepik

Излишнее количество соли способно испортить даже самое изысканное блюдо. Поэтому важно оперативно реагировать на эту ошибку. В данной ситуации могут помочь несколько простых, но эффективных советов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как спасти пересоленную кашу

Если ваша каша, будь то гречка, рис, булгур или любая другая, оказалась пересоленной, не отчаивайтесь. Есть несколько способов исправить эту ситуацию.

Один из них — приготовить еще одну порцию каши без добавления соли. После этого объедините две партии крупы, чтобы сбалансировать уровень соли в блюде.

Каша в тарелке. Фото: Freepik

Есть и еще один хитрый метод, который поможет снизить ощущение избыточной солености, — добавление обжаренных овощей. Главное, не солить их во время приготовления. Имейте в виду, что картофель и морковь особенно хорошо впитывают соль, поэтому они могут значительно смягчить вкус пересоленной каши.

Каша в тарелке. Фото: Freepik

Как спасти пересоленный суп

Во-первых, можно попробовать слить часть пересоленного бульона и заменить его несоленым бульоном или просто обычной водой.

Суп в тарелке. Фото: Freepik

Также можете долить в суп дополнительный бульон или воду, не выливая предыдущий бульон. Однако имейте в виду, что это может повлиять на консистенцию вашего блюда.

А для тех, кто готов рисковать и экспериментировать, есть еще один вариант — добавить в суп немного риса. Просто заверните его в марлю и опустите в воду на 15-20 минут. После этого вытащите рис, и вы заметите, что суп уже не такой соленый, как прежде.

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