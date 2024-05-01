Что делать, если пересолил кашу — как исправить.

Как спасти пересоленную крупу и не испортить продукты
Излишнее количество соли способно испортить даже самое изысканное блюдо. Поэтому важно оперативно реагировать на эту ошибку. В данной ситуации могут помочь несколько простых, но эффективных советов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как спасти пересоленную кашу
Если ваша каша, будь то гречка, рис, булгур или любая другая, оказалась пересоленной, не отчаивайтесь. Есть несколько способов исправить эту ситуацию.
Один из них — приготовить еще одну порцию каши без добавления соли. После этого объедините две партии крупы, чтобы сбалансировать уровень соли в блюде.
Есть и еще один хитрый метод, который поможет снизить ощущение избыточной солености, — добавление обжаренных овощей. Главное, не солить их во время приготовления. Имейте в виду, что картофель и морковь особенно хорошо впитывают соль, поэтому они могут значительно смягчить вкус пересоленной каши.
Как спасти пересоленный суп
Во-первых, можно попробовать слить часть пересоленного бульона и заменить его несоленым бульоном или просто обычной водой.
Также можете долить в суп дополнительный бульон или воду, не выливая предыдущий бульон. Однако имейте в виду, что это может повлиять на консистенцию вашего блюда.
А для тех, кто готов рисковать и экспериментировать, есть еще один вариант — добавить в суп немного риса. Просто заверните его в марлю и опустите в воду на 15-20 минут. После этого вытащите рис, и вы заметите, что суп уже не такой соленый, как прежде.
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