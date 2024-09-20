Смачні сиркові намазки з кефіру на сніданок — покроковий рецепт

Як з кефіру приготувати смачні сиркові намазки — супер ідея на сніданок
Хочете урізноманітнити свої сніданки? Спробуйте приготувати сиркові намазки з кефіру — це не тільки смачно, але й корисно! Легкі та ніжні, вони стануть чудовим доповненням до хліба або тостів і забезпечать вас енергією на весь день. Ідеальна ідея для швидкого та поживного сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- 1 літр кефіру (не нижче 2,5% жирності);
- 1-2 зубчики часнику (за бажанням);
- свіжий кріп невеликий пучок;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений за смаком.
Спосіб приготування
Помістіть літр кефіру в морозильну камеру на кілька годин, щоб він повністю замерз. Це дозволить легко відділити сироватку від твердих частин.
Коли кефір повністю замерзне, дістаньте його і помістіть в марлю, складену в декілька шарів. Підвісьте марлю над мискою або ситом, щоб з нього стікала сироватка. Залиште на кілька годин або на ніч у холодильнику. У результаті ви отримаєте ніжну сиркову масу.
Після того як сиркова маса готова, дрібно наріжте свіжий кріп і подрібніть часник. Додайте кріп, часник, сіль і перець до маси і ретельно перемішайте.
Вони чудово смакують на свіжому хлібі або тості. Ця страва стане відмінним доповненням до сніданку або легкої вечері.
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