Смачні сиркові намазки з кефіру на сніданок — покроковий рецепт

Вершкова намазка. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Хочете урізноманітнити свої сніданки? Спробуйте приготувати сиркові намазки з кефіру — це не тільки смачно, але й корисно! Легкі та ніжні, вони стануть чудовим доповненням до хліба або тостів і забезпечать вас енергією на весь день. Ідеальна ідея для швидкого та поживного сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться:

1 літр кефіру (не нижче 2,5% жирності);

1-2 зубчики часнику (за бажанням);

свіжий кріп невеликий пучок;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування

Помістіть літр кефіру в морозильну камеру на кілька годин, щоб він повністю замерз. Це дозволить легко відділити сироватку від твердих частин.

Сіль та спеції. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Коли кефір повністю замерзне, дістаньте його і помістіть в марлю, складену в декілька шарів. Підвісьте марлю над мискою або ситом, щоб з нього стікала сироватка. Залиште на кілька годин або на ніч у холодильнику. У результаті ви отримаєте ніжну сиркову масу.

Кефір з зеленнню. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Після того як сиркова маса готова, дрібно наріжте свіжий кріп і подрібніть часник. Додайте кріп, часник, сіль і перець до маси і ретельно перемішайте.

Приготування намазки. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Вони чудово смакують на свіжому хлібі або тості. Ця страва стане відмінним доповненням до сніданку або легкої вечері.

Бутерброди з намазкою. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

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