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Как из кефира приготовить вкусные сырные намазки — супер идея на завтрак

20 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные творожные намазки из кефира на завтрак – пошаговый рецепт
Сливочная намазка. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите разнообразить свои завтраки? Попробуйте приготовить творожные намазки из кефира – это не только вкусно, но и полезно! Легкие и нежные, они станут отличным дополнением к хлебу или тостам и обеспечат вас энергией на весь день. Идеальная идея для быстрого и питательного завтрака .

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор .

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Вам понадобится:

  • 1 литр кефира (не ниже 2,5% жирности);
  • 1-2 зубчика чеснока (по желанию);
  • свежий укроп небольшой пучок;
  • соль по вкусу;
  • перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

Поместите литр кефира в морозильную камеру на несколько часов, чтобы полностью замерз. Это позволит легко отделить сыворотку от жестких частей.

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Соль и специи. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Когда кефир полностью замерзнет, достаньте его и поместите в марлю, сложенную в несколько слоев. Подвесьте марлю над лоханкой или ситом, чтобы с него стекала сыворотка. Оставьте на несколько часов или ночь в холодильнике. В результате вы получите нежную творожную массу.

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Кефир с зеленью. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

После того как творожная масса готова, мелко нарежьте свежий укроп и измельчите чеснок. Добавьте укроп, чеснок, соль и перец в массу и тщательно перемешайте.

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Приготовление намазки. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Они отлично нравятся на свежем хлебе или тосте. Это блюдо станет отличным дополнением к завтраку или легкому ужину.

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Бутерброды с намазкой. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

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