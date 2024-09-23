Квашені зелені помідори з гірчицею за 7 днів — покроковий рецепт з фото

Зелені квашені помідори. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Дізнайтеся, як швидко заквасити зелені помідори з гірчицею всього за 7 днів за старовинним родинним рецептом! Простий і смачний спосіб приготувати унікальну закуску для зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться:

зелені помідори;

сіль;

листя хрону;

листя вишні;

листя смородини;

суцвіття кропу;

гострий перець;

лавровий лист;

зелен яблуко.

Спосіб приготування

Для приготування зелені помідори проколюємо зубочисткою у кількох місцях і щільно накладаємо у чисті банки.

Зелені помідори. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Додаємо листя смородини, вишні, хрону, винограду, суцвіття кропу, часник, пекучий перець, кисле зелене яблуко, лавровий листок, корінь хрону.

Помідори в банках. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Заливаємо банки з помідорами водою, зливаємо воду, заміряючи її літрами. Додаємо на 1 л води 2 столові ложки солі й одну чайну ложку цукру.

Сіль та вода. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Заливаємо банки з помідорами. Накриваємо кришками і тримаємо при кімнатній температурі протягом тижня. Квашені помідори зберігаємо в холодному місці.

Квашені зелені помідори. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

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