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Як заквасити зелені помідори з гірчицею за сім днів — родинний рецепт

23 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені зелені помідори з гірчицею за 7 днів — покроковий рецепт з фото
Зелені квашені помідори. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дізнайтеся, як швидко заквасити зелені помідори з гірчицею всього за 7 днів за старовинним родинним рецептом! Простий і смачний спосіб приготувати унікальну закуску для зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться: 

  • зелені помідори; 
  • сіль; 
  • листя хрону; 
  • листя вишні; 
  • листя смородини;
  • суцвіття кропу; 
  • гострий перець; 
  • лавровий лист;
  • зелен яблуко. 

Спосіб приготування 

Для приготування зелені помідори проколюємо зубочисткою у кількох місцях і щільно накладаємо у чисті банки. 

рецепт квашених зеленів помідорів
Зелені помідори. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Додаємо листя смородини, вишні, хрону, винограду, суцвіття кропу, часник, пекучий перець, кисле зелене яблуко, лавровий листок, корінь хрону. 

рецепт квашених зеленів помідорів на зиму
Помідори в банках. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Заливаємо банки з помідорами водою, зливаємо воду, заміряючи її літрами. Додаємо на 1 л води 2 столові ложки солі й одну чайну ложку цукру. 

простий рецепт квашених зеленів помідорів
Сіль та вода. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Заливаємо банки з помідорами.  Накриваємо кришками і тримаємо при кімнатній температурі протягом тижня. Квашені помідори зберігаємо в холодному місці. 

корисний рецепт квашених зеленів помідорів
Квашені зелені помідори. Фото: скриншот YouTube @МоєПодвіря

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

рецепти лайфхаки квашені помідори заготівля на зиму зелені помідори

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