Квашені зелені помідори з гірчицею за 7 днів — покроковий рецепт з фото

Як заквасити зелені помідори з гірчицею за сім днів — родинний рецепт
Дізнайтеся, як швидко заквасити зелені помідори з гірчицею всього за 7 днів за старовинним родинним рецептом! Простий і смачний спосіб приготувати унікальну закуску для зимового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- зелені помідори;
- сіль;
- листя хрону;
- листя вишні;
- листя смородини;
- суцвіття кропу;
- гострий перець;
- лавровий лист;
- зелен яблуко.
Спосіб приготування
Для приготування зелені помідори проколюємо зубочисткою у кількох місцях і щільно накладаємо у чисті банки.
Додаємо листя смородини, вишні, хрону, винограду, суцвіття кропу, часник, пекучий перець, кисле зелене яблуко, лавровий листок, корінь хрону.
Заливаємо банки з помідорами водою, зливаємо воду, заміряючи її літрами. Додаємо на 1 л води 2 столові ложки солі й одну чайну ложку цукру.
Заливаємо банки з помідорами. Накриваємо кришками і тримаємо при кімнатній температурі протягом тижня. Квашені помідори зберігаємо в холодному місці.
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