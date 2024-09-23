Квашеные зеленые помидоры с горчицей за 7 дней – пошаговый рецепт с фото

Зеленые квашеные помидоры. Фото: скриншот YouTube @МоеПодворье

Узнайте, как быстро заквасить зеленые помидоры с горчицей всего за 7 дней по старинному семейному рецепту! Простой и вкусный способ приготовить уникальную закуску для зимнего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Моє Подвір'я.

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Вам понадобится:

зеленые помидоры;

соль;

листья хрена;

листья вишни;

листья смородины;

соцветие укропа;

острый перец;

лавровый лист;

зеленое яблоко.

Способ приготовления

Для приготовления зеленые помидоры прокалываем зубочисткой в нескольких местах и плотно накладываем в чистые банки.

Зеленые помидоры. Фото: скриншот YouTube @МоеПодворье

Добавляем листья смородины, вишни, хрена, винограда, соцветия укропа, чеснок, жгучий перец, кислое зеленое яблоко, лавровый лист, корень хрена.

Помидоры в банках. Фото: скриншот YouTube @МоеПодворье

Заливаем банки с помидорами водой, сливаем воду, замеряя ее литрами. Добавляем на 1 л воды 2 столовых ложки соли и одну чайную ложку сахара.

Соль и вода. Фото: скриншот YouTube @МоеПодворье

Заливаем банки с помидорами. Накрываем крышками и держим при комнатной температуре в течение недели. Квашеные помидоры храним в прохладном месте.

Квашеные зеленые помидоры. Фото: скриншот YouTube @МоеПодворье

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