Квашеные зеленые помидоры с горчицей за 7 дней – пошаговый рецепт с фото

Как заквасить зеленые помидоры с горчицей за семь дней — семейный рецепт
Узнайте, как быстро заквасить зеленые помидоры с горчицей всего за 7 дней по старинному семейному рецепту! Простой и вкусный способ приготовить уникальную закуску для зимнего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Моє Подвір'я.
Вам понадобится:
- зеленые помидоры;
- соль;
- листья хрена;
- листья вишни;
- листья смородины;
- соцветие укропа;
- острый перец;
- лавровый лист;
- зеленое яблоко.
Способ приготовления
Для приготовления зеленые помидоры прокалываем зубочисткой в нескольких местах и плотно накладываем в чистые банки.
Добавляем листья смородины, вишни, хрена, винограда, соцветия укропа, чеснок, жгучий перец, кислое зеленое яблоко, лавровый лист, корень хрена.
Заливаем банки с помидорами водой, сливаем воду, замеряя ее литрами. Добавляем на 1 л воды 2 столовых ложки соли и одну чайную ложку сахара.
Заливаем банки с помидорами. Накрываем крышками и держим при комнатной температуре в течение недели. Квашеные помидоры храним в прохладном месте.
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