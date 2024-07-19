Маринована червона цибуля за 5 хвилин — швидкий рецепт

Червона цибуля. Фото: Freepik

Маринована червона цибуля — це відмінний додаток до салатів і шашлику. Він надає стравам свіжості та пікантного смаку. Зберігайте собі на замітку.

Новини.LIVE розкажуть, як швидко замаринувати цибулю.

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Вам знадобиться:

2-3 головки червоної цибулі;

200 мл яблучного оцту (або винного оцту);

200 мл води;

2 ст. ложки цукру;

1 ст. ложка солі;

2-3 зубчики часнику (за бажанням);

1 лавровий лист (за бажанням);

Чорний перець горошком (за бажанням).

Спосіб приготування

Очистьте цибулю і наріжте її тонкими кільцями або півкільцями.

Червона цибуля. Фото: Freepik

У невеликій каструлі змішайте оцет, воду, цукор та сіль. Додайте лавровий лист та чорний перець горошком, якщо використовуєте.

Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння, помішуючи, щоб цукор та сіль повністю розчинилися.

Викладіть нарізану цибулю у скляну або керамічну миску. Залийте гарячим маринадом цибулю, щоб вона повністю покрилася рідиною.

Якщо ви любите часник, додайте кілька подрібнених зубчиків у миску з цибулею. Залишіть цибулю в маринаді остигати при кімнатній температурі.

Після охолодження накрийте миску кришкою або харчовою плівкою та поставте в холодильник на мінімум 30 хвилин. Для насиченішого смаку можна залишити на кілька годин або на ніч.

Червона цибуля і м'ясо. Фото: Freepik

Корисні поради

Якщо ви хочете м'якший смак, використовуйте суміш яблучного та білого винного оцту.

Можна експериментувати з добавками: додати гілочку чебрецю або розмарину для аромату.

Зберігайте мариновану цибулю в закритій банці в холодильнику. Вона може зберігати свіжість до двох тижнів.

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