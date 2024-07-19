Маринована червона цибуля за 5 хвилин — швидкий рецепт

Як замаринувати червону цибулю для салатів та шашлику — швидкий і простий спосіб
Маринована червона цибуля — це відмінний додаток до салатів і шашлику. Він надає стравам свіжості та пікантного смаку. Зберігайте собі на замітку.
Новини.LIVE розкажуть, як швидко замаринувати цибулю.
Вам знадобиться:
- 2-3 головки червоної цибулі;
- 200 мл яблучного оцту (або винного оцту);
- 200 мл води;
- 2 ст. ложки цукру;
- 1 ст. ложка солі;
- 2-3 зубчики часнику (за бажанням);
- 1 лавровий лист (за бажанням);
- Чорний перець горошком (за бажанням).
Спосіб приготування
Очистьте цибулю і наріжте її тонкими кільцями або півкільцями.
У невеликій каструлі змішайте оцет, воду, цукор та сіль. Додайте лавровий лист та чорний перець горошком, якщо використовуєте.
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння, помішуючи, щоб цукор та сіль повністю розчинилися.
Викладіть нарізану цибулю у скляну або керамічну миску. Залийте гарячим маринадом цибулю, щоб вона повністю покрилася рідиною.
Якщо ви любите часник, додайте кілька подрібнених зубчиків у миску з цибулею. Залишіть цибулю в маринаді остигати при кімнатній температурі.
Після охолодження накрийте миску кришкою або харчовою плівкою та поставте в холодильник на мінімум 30 хвилин. Для насиченішого смаку можна залишити на кілька годин або на ніч.
Корисні поради
Якщо ви хочете м'якший смак, використовуйте суміш яблучного та білого винного оцту.
Можна експериментувати з добавками: додати гілочку чебрецю або розмарину для аромату.
Зберігайте мариновану цибулю в закритій банці в холодильнику. Вона може зберігати свіжість до двох тижнів.
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