Маринованный красный лук за 5 минут — быстрый рецепт

Как замариновать красный лук для салатов и шашлыка — быстрый и простой способ
Маринованный красный лук — это отличное дополнение к салатам и шашлыку. Он придает блюдам свежесть и пикантный вкус. Сохраняйте себе на заметку.
Новини.LIVE расскажут, как быстро замариновать лук.
Вам понадобится:
- 2-3 головки красного лука;
- 200 мл яблочного уксуса (или винного уксуса);
- 200 мл воды;
- 2 ст. ложки сахара;
- 1 ст. ложка соли;
- 2-3 зубчика чеснока (по желанию);
- 1 лавровый лист (по желанию);
- Черный перец горошком (по желанию).
Способ приготовления
Очистите лук и нарежьте его тонкими кольцами или полукольцами.
В небольшой кастрюле смешайте уксус, воду, сахар и соль. Добавьте лавровый лист и черный перец горошком, если используете.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились.
Выложите нарезанный лук в стеклянную или керамическую миску. Залейте горячим маринадом лук, чтобы он полностью покрылся жидкостью.
Если вы любите чеснок, добавьте несколько измельченных зубчиков в миску с луком. Оставьте лук в маринаде остывать при комнатной температуре.
После остывания накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на минимум 30 минут. Для более насыщенного вкуса можно оставить на несколько часов или на ночь.
Полезные советы
Если вы хотите более мягкий вкус, используйте смесь яблочного и белого винного уксуса.
Можно экспериментировать с добавками: добавить веточку тимьяна или розмарина для аромата.
Храните маринованный лук в плотно закрытой банке в холодильнике. Он может сохранять свежесть до двух недель.
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