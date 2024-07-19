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Как замариновать красный лук для салатов и шашлыка — быстрый и простой способ

19 июля 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринованный красный лук за 5 минут — быстрый рецепт
Красный лук. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Маринованный красный лук — это отличное дополнение к салатам и шашлыку. Он придает блюдам свежесть и пикантный вкус. Сохраняйте себе на заметку. 

Новини.LIVE расскажут, как быстро замариновать лук. 

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Вам понадобится: 

  • 2-3 головки красного лука;
  • 200 мл яблочного уксуса (или винного уксуса);
  • 200 мл воды;
  • 2 ст. ложки сахара;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 2-3 зубчика чеснока (по желанию);
  • 1 лавровый лист (по желанию);
  • Черный перец горошком (по желанию).

Способ приготовления 

Очистите лук и нарежьте его тонкими кольцами или полукольцами.

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Красный лук. Фото: Freepik

В небольшой кастрюле смешайте уксус, воду, сахар и соль. Добавьте лавровый лист и черный перец горошком, если используете.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились.

Выложите нарезанный лук в стеклянную или керамическую миску. Залейте горячим маринадом лук, чтобы он полностью покрылся жидкостью.

Если вы любите чеснок, добавьте несколько измельченных зубчиков в миску с луком. Оставьте лук в маринаде остывать при комнатной температуре.

После остывания накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на минимум 30 минут. Для более насыщенного вкуса можно оставить на несколько часов или на ночь.

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Красный лук и мясо. Фото: Freepik

Полезные советы

Если вы хотите более мягкий вкус, используйте смесь яблочного и белого винного уксуса.

Можно экспериментировать с добавками: добавить веточку тимьяна или розмарина для аромата.

Храните маринованный лук в плотно закрытой банке в холодильнике. Он может сохранять свежесть до двух недель.

Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный.

Еще мы писали о нескольких важных правилах, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

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