Маринованный красный лук за 5 минут — быстрый рецепт

Красный лук. Фото: Freepik

Маринованный красный лук — это отличное дополнение к салатам и шашлыку. Он придает блюдам свежесть и пикантный вкус. Сохраняйте себе на заметку.

Новини.LIVE расскажут, как быстро замариновать лук.

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Вам понадобится:

2-3 головки красного лука;

200 мл яблочного уксуса (или винного уксуса);

200 мл воды;

2 ст. ложки сахара;

1 ст. ложка соли;

2-3 зубчика чеснока (по желанию);

1 лавровый лист (по желанию);

Черный перец горошком (по желанию).

Способ приготовления

Очистите лук и нарежьте его тонкими кольцами или полукольцами.

Красный лук. Фото: Freepik

В небольшой кастрюле смешайте уксус, воду, сахар и соль. Добавьте лавровый лист и черный перец горошком, если используете.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились.

Выложите нарезанный лук в стеклянную или керамическую миску. Залейте горячим маринадом лук, чтобы он полностью покрылся жидкостью.

Если вы любите чеснок, добавьте несколько измельченных зубчиков в миску с луком. Оставьте лук в маринаде остывать при комнатной температуре.

После остывания накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на минимум 30 минут. Для более насыщенного вкуса можно оставить на несколько часов или на ночь.

Красный лук и мясо. Фото: Freepik

Полезные советы

Если вы хотите более мягкий вкус, используйте смесь яблочного и белого винного уксуса.

Можно экспериментировать с добавками: добавить веточку тимьяна или розмарина для аромата.

Храните маринованный лук в плотно закрытой банке в холодильнике. Он может сохранять свежесть до двух недель.

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