Як самостійно замаринувати печериці за 7 хвилин — детальний рецепт

Мариновані гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже простий і швидкий спосіб зробити мариновані гриби вдома. Рецепт підходить для печериць та глив. Вони виходять дуже хрусткими, маринад смачний та збалансований.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

печериці або гливи 500 г;

вода 5 ст.

олія 3 ст.л;

цукор 1 год.

сіль 0,5 ч. л;

оцет 6% 2 ст.

чорний перець 10 горошин;

лавровий лист 2 шт;

часник 4-5 зубчиків;

гірчиця зернами 1 ст. (за бажанням, можна і без).

Спосіб приготування

Гриби помити та почистити. Залити водою та варити до готовності 10-15 хвилин. Якщо печериці великі, можна розрізати навпіл.

Гриби та часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Злити всю рідину. До грибів додати воду, олію, сіль, цукор, чорний перець, лавровий лист, оцет, часник, розрізаний на четвертинки.

Приготування грибів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проварити 3 хвилини після закипання. Дати повністю охолонути і поставити гриби в холодильник на 3-4 години до охолодження.

Гриби у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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