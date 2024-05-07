Як самостійно замаринувати печериці за 7 хвилин — детальний рецепт

Як замаринувати печериці за сім хвилин — удвічі дешевше, ніж у магазині
Дуже простий і швидкий спосіб зробити мариновані гриби вдома. Рецепт підходить для печериць та глив. Вони виходять дуже хрусткими, маринад смачний та збалансований.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- печериці або гливи 500 г;
- вода 5 ст.
- олія 3 ст.л;
- цукор 1 год.
- сіль 0,5 ч. л;
- оцет 6% 2 ст.
- чорний перець 10 горошин;
- лавровий лист 2 шт;
- часник 4-5 зубчиків;
- гірчиця зернами 1 ст. (за бажанням, можна і без).
Спосіб приготування
Гриби помити та почистити. Залити водою та варити до готовності 10-15 хвилин. Якщо печериці великі, можна розрізати навпіл.
Злити всю рідину. До грибів додати воду, олію, сіль, цукор, чорний перець, лавровий лист, оцет, часник, розрізаний на четвертинки.
Проварити 3 хвилини після закипання. Дати повністю охолонути і поставити гриби в холодильник на 3-4 години до охолодження.
Раніше ми писали, чи потрібно варити печериці перед приготуванням.
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