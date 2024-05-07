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Як замаринувати печериці за сім хвилин — удвічі дешевше, ніж у магазині

7 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як самостійно замаринувати печериці за 7 хвилин — детальний рецепт
Мариновані гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий і швидкий спосіб зробити мариновані гриби вдома. Рецепт підходить для печериць та глив. Вони виходять дуже хрусткими, маринад смачний та збалансований.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • печериці або гливи 500 г;
  • вода 5 ст.
  • олія 3 ст.л;
  • цукор 1 год.
  • сіль 0,5 ч. л;
  • оцет 6% 2 ст.
  • чорний перець 10 горошин;
  • лавровий лист 2 шт;
  • часник 4-5 зубчиків;
  • гірчиця зернами 1 ст. (за бажанням, можна і без).

Спосіб приготування

Гриби помити та почистити. Залити водою та варити до готовності 10-15 хвилин. Якщо печериці великі, можна розрізати навпіл.

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Гриби та часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Злити всю рідину. До грибів додати воду, олію, сіль, цукор, чорний перець, лавровий лист, оцет, часник, розрізаний на четвертинки.

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Приготування грибів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проварити 3 хвилини після закипання. Дати повністю охолонути і поставити гриби в холодильник на 3-4 години до охолодження.

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Гриби у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, чи потрібно варити печериці перед приготуванням.

Також ми розповідали про три головні спеції від старості та хвороб, які мають бути в раціоні щодня.

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