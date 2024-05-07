Как самостоятельно замариновать шампиньоны за 7 минут — детальный рецепт

Маринованные грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень простой и быстрый способ сделать маринованные грибы дома. Рецепт подходит для шампиньонов и вешенок. Они получаются очень хрустящими, маринад вкусный и сбалансированный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

шампиньоны или вешенки — 500 г;

вода — 5 ст.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

сахар — 1 ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

уксус 6% — 2 ст.л.;

черный перец — 10 горошин;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 4-5 зубчиков;

горчица зернами — 1 ст.л. (по желанию, можно и без).

Способ приготовления

Грибы помыть и почистить. Залить водой и варить до готовности 10-15 минут. Если шампиньоны крупные, можно разрезать пополам.

Грибы и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слить всю жидкость. К грибам добавить воду, растительное масло, соль, сахар, черный перец, лавровый лист, уксус, чеснок, разрезанный на четвертинки.

Приготовление грибов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проварить 3 минуты после закипания. Дать полностью остыть и поставить грибы в холодильник на 3-4 часа до полного охлаждения.

Грибы в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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