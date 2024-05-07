Как самостоятельно замариновать шампиньоны за 7 минут — детальный рецепт

Как замариновать шампиньоны за семь минут — в два раза дешевле, чем в магазине
Очень простой и быстрый способ сделать маринованные грибы дома. Рецепт подходит для шампиньонов и вешенок. Они получаются очень хрустящими, маринад вкусный и сбалансированный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- шампиньоны или вешенки — 500 г;
- вода — 5 ст.л.;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- уксус 6% — 2 ст.л.;
- черный перец — 10 горошин;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- горчица зернами — 1 ст.л. (по желанию, можно и без).
Способ приготовления
Грибы помыть и почистить. Залить водой и варить до готовности 10-15 минут. Если шампиньоны крупные, можно разрезать пополам.
Слить всю жидкость. К грибам добавить воду, растительное масло, соль, сахар, черный перец, лавровый лист, уксус, чеснок, разрезанный на четвертинки.
Проварить 3 минуты после закипания. Дать полностью остыть и поставить грибы в холодильник на 3-4 часа до полного охлаждения.
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