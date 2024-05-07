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Как замариновать шампиньоны за семь минут — в два раза дешевле, чем в магазине

7 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как самостоятельно замариновать шампиньоны за 7 минут — детальный рецепт
Маринованные грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой и быстрый способ сделать маринованные грибы дома. Рецепт подходит для шампиньонов и вешенок. Они получаются очень хрустящими, маринад вкусный и сбалансированный. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • шампиньоны или вешенки — 500 г;
  • вода — 5 ст.л.;
  • растительное масло — 3 ст.л.;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • уксус 6%  — 2 ст.л.;
  • черный перец — 10 горошин;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • горчица зернами — 1 ст.л. (по желанию, можно и без). 

Способ приготовления 

Грибы помыть и почистить. Залить водой и варить до готовности 10-15 минут. Если шампиньоны крупные, можно разрезать пополам.

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Грибы и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слить всю жидкость. К грибам добавить воду, растительное масло, соль, сахар, черный перец, лавровый лист, уксус, чеснок, разрезанный на четвертинки.

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Приготовление грибов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проварить 3 минуты после закипания. Дать полностью остыть и поставить грибы в холодильник на 3-4 часа до полного охлаждения.

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Грибы в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали, нужно ли варить шампиньоны перед приготовлением.

Также мы рассказывали про три главные специи от старости и болезней, которые должны быть в рационе каждый день. 

Советуем ознакомиться с информацией про сушеный чеснок — польза и вред для организма. 

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