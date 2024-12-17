Як швидко замаринувати цибулю для салатів — рецепт для новорічного столу

Нарізана цибуля. Фото: Freepik

Хочете додати пікантності своїм новорічним салатам? Замаринована цибуля стане ідеальним вибором! Простий рецепт допоможе створити ніжну й ароматну цибулю всього за кілька хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

оцет — 2 ст. л.;

окріп —200 мл;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати одну середнього розміру цибулину. Викласти в глибоку тарілку, залити 200 мл окропу, щоб цибуля була повністю покрита водою.

Нарізана цибуля. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати 2 столові ложки 9% оцту, 1 столову ложку цукру без гірки та 1 чайну ложку солі.

Маринована цибуля. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ретельно перемішати, залишити настоюватися на 40–60 хвилин. Злити зайву рідину та використати цибулю за призначенням.

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