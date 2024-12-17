Как быстро замариновать лук для салатов — рецепт для новогоднего стола

Как замариновать лук — рецепт для салатов к новогоднему столу
Хотите добавить пикантности своим новогодним салатам? Замаринованный лук станет идеальным выбором! Простой рецепт поможет создать нежный и ароматный лук всего за несколько минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- уксус — 2 ст. л.;
- кипяток — 200 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Нарезать одну луковицу среднего размера. Выложить в глубокую тарелку, залить 200 мл кипятка, чтобы лук был полностью покрыт водой.
Добавить 2 столовых ложки 9% уксуса, 1 столовую ложку сахара без горки и 1 чайную ложку соли.
Тщательно перемешать, оставить настаиваться на 40-60 минут. Слить лишнюю жидкость и использовать лук по назначению.
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