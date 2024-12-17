Как быстро замариновать лук для салатов — рецепт для новогоднего стола

Нарезанный лук. Фото: Freepik

Хотите добавить пикантности своим новогодним салатам? Замаринованный лук станет идеальным выбором! Простой рецепт поможет создать нежный и ароматный лук всего за несколько минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

уксус — 2 ст. л.;

кипяток — 200 мл;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать одну луковицу среднего размера. Выложить в глубокую тарелку, залить 200 мл кипятка, чтобы лук был полностью покрыт водой.

Нарезанный лук. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить 2 столовых ложки 9% уксуса, 1 столовую ложку сахара без горки и 1 чайную ложку соли.

Маринованный лук. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Тщательно перемешать, оставить настаиваться на 40-60 минут. Слить лишнюю жидкость и использовать лук по назначению.

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