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Як замаринувати цибулю вдома за 10 хвилин

25 квітня 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Маринована цибуля за 10 хвилин — рецепт в домашніх умовах
Синя цибуля. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Маринована цибуля чудово доповнює різноманітні страви. Пропонуємо вам ознайомитися з швидким способом, як замаринувати цибулю. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Маленька господинька

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Вам знадобиться: 

  • цибуля 1 шт.;
  • 2 ст. оцту;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 0,5 ч.л. солі;
  • 0.5-1 ст. води (холодної).

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю. Також можна нарізати кільцями чи півкільцями. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Потім залити цибулю водою, додати цукор, сіль та оцет. Залишити маринуватися на 10 хвилин. 

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Цибуля в маринаді. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

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