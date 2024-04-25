Маринована цибуля за 10 хвилин — рецепт в домашніх умовах

Синя цибуля. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Маринована цибуля чудово доповнює різноманітні страви. Пропонуємо вам ознайомитися з швидким способом, як замаринувати цибулю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Маленька господинька.

Читайте також:

Вам знадобиться:

цибуля 1 шт.;

2 ст. оцту;

1 ч. л. цукру;

0,5 ч.л. солі;

0.5-1 ст. води (холодної).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю. Також можна нарізати кільцями чи півкільцями.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Потім залити цибулю водою, додати цукор, сіль та оцет. Залишити маринуватися на 10 хвилин.

Цибуля в маринаді. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.