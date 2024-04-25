Маринована цибуля за 10 хвилин — рецепт в домашніх умовах

Як замаринувати цибулю вдома за 10 хвилин
Маринована цибуля чудово доповнює різноманітні страви. Пропонуємо вам ознайомитися з швидким способом, як замаринувати цибулю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Маленька господинька.
Вам знадобиться:
- цибуля 1 шт.;
- 2 ст. оцту;
- 1 ч. л. цукру;
- 0,5 ч.л. солі;
- 0.5-1 ст. води (холодної).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю. Також можна нарізати кільцями чи півкільцями.
Потім залити цибулю водою, додати цукор, сіль та оцет. Залишити маринуватися на 10 хвилин.
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