Маринованный лук за 10 минут – рецепт в домашних условиях

Синий лук. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Маринованный лук прекрасно дополняет разнообразные блюда. Предлагаем вам ознакомиться с быстрым способом, как замариновать лук.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Маленькая хозяйка.

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Вам понадобится:

лук 1 шт.;

2 ст. уксуса;

1 ч. л. сахара;

0,5 ч.л. соли;

0.5-1 ст. воды (холодной).

Способ приготовления

Сначала нужно мелко порезать лук. Также можно нарезать кольцами или полукольцами.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Затем залить лук водой, добавить сахар, соль и уксус. Оставить мариноваться на 10 минут.

Лук в маринаде. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

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