Маринованный лук за 10 минут – рецепт в домашних условиях

Как замариновать лук дома за 10 минут
Маринованный лук прекрасно дополняет разнообразные блюда. Предлагаем вам ознакомиться с быстрым способом, как замариновать лук.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Маленькая хозяйка.
Вам понадобится:
- лук 1 шт.;
- 2 ст. уксуса;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч.л. соли;
- 0.5-1 ст. воды (холодной).
Способ приготовления
Сначала нужно мелко порезать лук. Также можно нарезать кольцами или полукольцами.
Затем залить лук водой, добавить сахар, соль и уксус. Оставить мариноваться на 10 минут.
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