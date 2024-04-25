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Как замариновать лук дома за 10 минут

25 апреля 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Маринованный лук за 10 минут – рецепт в домашних условиях
Синий лук. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованный лук прекрасно дополняет разнообразные блюда. Предлагаем вам ознакомиться с быстрым способом, как замариновать лук.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Маленькая хозяйка.

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Вам понадобится:

  • лук 1 шт.;
  • 2 ст. уксуса;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч.л. соли;
  • 0.5-1 ст. воды (холодной).

Способ приготовления

Сначала нужно мелко порезать лук. Также можно нарезать кольцами или полукольцами.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Затем залить лук водой, добавить сахар, соль и уксус. Оставить мариноваться на 10 минут.

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Лук в маринаде. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

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лук
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уксус

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